Real Mallorca hat das Finale der Copa del Rey erreicht und trifft im Endspiel am 6. April auf Athletic Bilbao. Die Basken setzten sich deutlich am Donnerstag (29.2.) gegen Atlético Madrid durch. Der Hauptsstadtclub wolle kein schlechter Verlierer sein und gratulierte dem Sieger, erhob aber gleichzeitig schwere Vorwürfe. Die Madrilenen kritisieren das Sicherheitskonzept. Es hätte regelrechte Jagdszenen auf die Gästefans gegeben.

Atlético Madrid beschuldigt nicht nur die Sicherheitsbeauftragten des baskischen Erstligisten, sondern auch die Polizei. So habe der Club schon Tage im Vorfeld den Wunsch geäußert, mit mehr Beamten die Fans und Mannschaft aus Madrid angemessen zu beschützen. Dem sei die Behörde nicht nachgekommen.

Obwohl das Teamhotel nur 500 Meter vom Stadion entfernt war, musste Atlético Madrid wegen radikaler Fans in letzter Minute die Anfahrtroute ändern. Vorm Stadion konnte das Team 35 Minuten lang den Bus nicht verlassen, da die Atmosphäre zu hitzig war.

Suche nach Gästefans in den Kneipen

Schlimmer noch war die Gewalt gegen die Gästefans. "Den ganzen Tag über haben Gruppen radikaler Fans eine Vielzahl von Anhängern von Atlético Madrid eingeschüchtert und bedroht – und sind sogar in Bars und Restaurants eingedrungen, um sie zu identifizieren und gewaltsam einzuschüchtern", schreibt der Verein in einem Statement. Für das Ligaspiel zwischen beiden Clubs Ende April haben die Madrilenen nun harte Konsequenzen gezogen und lassen keinerlei Gästefans zu.

Real Mallorca war erst vor einem Monat in Bilbao zu Gast. Dort gab es eine sportliche Abreibung bei der 0:4-Niederlage. Im Pokalfinale werden die Plätze im Stadion in Sevilla zwischen beiden Fanlagern aufgeteilt. Die Anreise von der Insel in die andalusische Metropole gestaltet sich aber schwierig. Die Fluggesellschaften arbeiten daran, noch mehr Flugzeuge stellen zu können, damit Real Mallorca das Kontingent von 20.000 Tickets ausschöpfen kann.