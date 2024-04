Abstieg so gut wie besiegelt: Atlético Baleares verliert das Derby gegen Ibiza

Für den Fußball-Drittligisten Atlético Baleares gibt es so gut wie keine Aussichten mehr auf eine Rettung. Der Club des deutschen Eigentümers und Präsidenten Ingo Volckmann unterlag am Sonntag (14.4.) im Derby dem Spitzenteam UD Ibiza knapp mit 0:1. Sechs Spieltage vor Saisonende hat das Team aus Palmas Osten zwölf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Dabei lief es zu Beginn gar nicht schlecht für die Hausherren. Bereits in der 6. Minute köpfte Nuha einen Ball an den Pfosten des Gästegehäuses. Die Heimmannschaft versuchte viel, es sprang allerdings nichts Zählbares dabei heraus. Kurz vor der Halbzeit wurde ein Tor von UD Ibiza wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Atlético Baleares hat mehr vom Spiel

Aus der Kabine kam wiederum Atlético Baleares mit mehr Schwung. In den ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff hatte das Team von Trainer Jaume Mut drei gute Chancen, einmal strich ein harter Schuss haarscharf über die Querlatte. Und doch kam es wie so oft in dieser Saison: In der 78. Minute verzögerte Obolskii geschickt im Strafraum und wartete auf den heranrauschenden Álex Gallar, der den Ball mit Wucht zum 0:1 in die Maschen drosch. Von diesem Rückschlag erholte sich das Heimteam nicht mehr.

Mit nur fünf Siegen und acht Unentschieden aus 32 Saisonspielen belegt Atlético Baleares nun den vorletzten Tabellenplatz. Im nächsten Spiel bei AD Ceuta CF auf dem afrikanischen Kontinent (21.4., 12 Uhr) kann bei einer weiteren Niederlage auch rechnerisch der Abstieg bereits feststehen. Trotz allem sagt Ingo Volckmann, dass er auch in der kommenden Saison noch bei Atlético Baleares bleiben will.