Nach fünf Tagen Streik der Müllabfuhren und Reinigungsunternehmen in 49 der 53 Gemeinden auf Mallorca sind die Mitarbeiter am Dienstag (19.10.) wieder auf den Straßen unterwegs. In vielen Orten stapelte sich der Müll meterhoch, seit die Beschäftigten der Entsorgungsbetriebe am Donnerstag mit dem Ausstand begonnen hatten. In einer Abstimmung am Montagabend (18.10.) akzeptierte eine große Mehrheit der Mitarbeiter nun eine vorläufige Vereinbarung, die Gewerkschaften und Gemeindeverbund Felib in der Nacht auf Montag erzielt hatten.

Der Streik ist allerdings nicht beendet, sondern lediglich ausgesetzt. Die Streikenden kündigten bereits an, ihren Ausstand wieder aufzunehmen, sollten die einzelnen Gemeindeverwaltungen die Vereinbarung nicht einhalten. Darin vorgesehen ist unter anderem, dass alle Beschäftigten der Branche spätestens in einem Jahr zu den Bedingungen eines gemeinsamen Tarifvertrags angestellt sind. In einigen der über die Insel verteilten Entsorgungsbetriebe ist das noch nicht der Fall.

Die Vereinbarung sieht auch Gehaltssteigerungen vor. So sollen ungelernte Arbeiter statt derzeit 13.000 dann 18.000 Euro im Jahr verdienen, die Fahrer der Müllwagen bis zu 21.500 Euro. Die Verhandlungen zwischen den einzelnen Gemeindeverwaltungen und den jeweiligen Entsorgungsbetrieben über die Umsetzung der Vereinbarung sollen ab dem 26. Oktober beginnen. /jk