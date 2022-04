Unbekannte haben auf der gesperrten ehemaligen Straße zwischen dem Dorf Calvià und Es Capdellà tonnenweise Asphaltreste illegal entsorgt. Die Abfallberge sind über 30 Meter entlang der Straße verteilt. Ein Teil dieser Überreste befindet sich auf einer alten Brücke, die über das Bett eines Wildbachs führt. Von dort sind auch Abfälle in das Bachbett gefallen.

Das Rathaus in Calvià teilte am Donnerstag (31.3.) auf Anfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" mit, dass es versucht, den Ursprung dieser Müllansammlung zu klären. Man werde ein entsprechendes Verfahren einleiten, sobald die Verantwortlichen gefunden sind. Für diese Art von Verstößen sieht das Gesetz Geldbußen zwischen 45.000 und 1,7 Millionen Euro vor.

Gleich mehrere Bauarbeiten in der Gegend

In den vergangenen Wochen fanden in der Gemeinde mehrere Asphaltierungsarbeiten gleichzeitig statt. So hat der Inselrat in der vergangenen Woche die Straße zwischen Calvià und Palmanova ausgebessert. Auch in der Kleinstadt es Capdellà und im Industriegebiet Son Bugadelles (neben der Wohnsiedlung Galatzó) werden mehrere Straßen asphaltiert, die sich ebenfalls in der Nähe der Mülldeponie befinden.

Die Regenfälle der letzten Tage haben wahrscheinlich dazu geführt, dass diese Abfälle im Boden versickert sind. Asphalt ist in zweierlei Hinsicht ein umweltschädliches Material. Zum einen setzt es bei der Herstellung und der Verlegung hohe Mengen an giftigen Emissionen frei. Darüber hinaus kam eine kürzlich durchgeführte Studie der Yale University in den USA zu dem Schluss, dass Asphalt auch nach der Verlegung weiterhin Schadstoffe freisetzt.

Die US-Wissenschaftler analysierten, was passiert, wenn Asphalt einer nicht übermäßig hohen Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, und stellten fest, dass die Emissionen in die Atmosphäre um bis zu 300 Prozent zunehmen. "Dies ist aus Sicht der Luftqualität von Bedeutung, insbesondere an Tagen mit hohen Temperaturen", so die Autoren der Studie. /pss