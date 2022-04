Die Stadt Palma de Mallorca will den achtlos auf den Boden geworfenen Abfall an der Küste reduzieren. Aus diesem Grund werden derzeit vom Stadtstrand Can Pere Antoni über Molinar und Can Pastilla bis zum hinteren Ende der Playa de Palma neue, größere Mülleimer aufgestellt.

Insgesamt 264 neue Abfallbehälter sollen aufgebaut werden. Jeder von ihnen hat ein Fassungsvermögen von 120 Litern statt der bisherigen 50 Liter. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass die Eimer schnell überfüllt werden und Dreck auf dem Boden landet. 31.680 Liter Fassungsvermögen an der Küste Gleichzeitig werden Mülleimer abgebaut, die nur wenig benutzt werden oder an strategisch ungünstigen Stellen stehen. Mit der neuen Abfall-Aufteilung wird das Gesamtfassungsvermögen der papeleras an der Küste von 16.890 Litern auf 31.680 Liter vergrößert. Mit den neuen Kübeln soll das Erscheinungsbild der Müllentsorgungsstellen im Gemeindegebiet vereinheitlicht werden. Bereits im vergangenen Jahr waren die Mülleimer im Zentrum der Stadt ausgetauscht worden. Dass die Behälter nun bedeckt sind und zwei verkleinerte Einwurflöcher haben, soll verhindern, dass Mülltüten aus Haushalten reingeworfen werden. /pss