Auf Mallorca tritt eine Allianz von Umweltschützern und anderen Verbänden an, um gegen den ihrer Ansicht nach unkontrollierten Bau von Solarparks vorzugehen. Die Initiative mit dem Namen "Renovables sí, però així no" (Erneuerbare Energien ja, aber so nicht) wurde am Samstag (6.5.) vorgestellt. Beteiligt sind 16 Gruppierungen, darunter die Umweltschützer Gob, die Globalisierungskritiker Attac und die Denkmalschützer Arca.

Nach Angaben der Initiative gibt es derzeit auf Mallorca 66 Projekte für Solarparks, die im ländlichen Raum gebaut werden sollen. Die Gruppierungen fordern Ministerpräsidentin Francina Armengol auf, ein Moratorium über diese Projekte zu verhängen. Damit wollen die Solarpark-Kritiker Zeit gewinnen, um einen Plan zu entwickeln, der die Energieversorgung, aber auch die Landschaftsplanung, die Landwirtschaft und verschiedene Umweltaspekte berücksichtigt. Keine Kontrolle Man sei für den Ausbau der erneuerbaren Energien, hieß es in einer Pressemitteilung. Allerdings gebe es derzeit keine Kontrolle darüber, an welchen Stellen Solarparks entstehen sollen. Um eine sozial gerechte Energiewende zu garantieren, müssten aber die oben genannten Aspekte berücksichtigt werden. So könne es beispielsweise nicht sein, dass Solarparks auf Grundstücken entstehen, die eigentlich ideale Voraussetzungen für die Landwirtschaft bieten. Zudem kritisieren die Umweltschützer, dass es nicht mal eine Auflistung an Grundstücken gibt, die für den Bau von Solarparks geeignet sind. Die Initiative befürchtet, dass die Energiewende in die Hände von großen, internationalen Unternehmen fällt, die keinerlei Bezug zur Insel haben und die nur darauf aus sind, den großen Reibach zu machen. Hier entstehen Solarparks auf Mallorca "Renovables sí, però aixó no" veröffentlichte eine Karte, auf der zu sehen ist, welche Solarparks auf Mallorca bereits in Betrieb (blau) und welche derzeit noch in Planung (rosa) sind. Sie können die Karte unter diesem Link einsehen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien war auf Mallorca lange verschlafen worden. Nach einigen Gesetzesänderungen wird dieser nun vorangetrieben. Allerdings befürchten Umweltschützen schon seit Jahren, dass die Entwicklung dazu führen wird, dass Teile der Landschaft verschandelt werden.