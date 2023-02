Einer der drei größten Parkplätze auf Mallorca wird in einen Solarpark umfunktioniert: Die balearische Landesregierung hat angekündigt, die Stellflächen am Gewerbegebiet Parcbit nördlich von Palma de Mallorca mit Sonnenkollektoren zu überdachen. So entstehe eine der größten, von der öffentlichen Hand finanzierten Fotovoltaik-Anlagen auf Mallorca zur Selbstversorgung kündigte Juan Pedro Yllanes an, balearischer Landesminister für die Energiewende.

Der Parkplatz ist rund 30.000 Quadratmeter groß. Mit einer geplanten installierten Leistung von 3.400 Kilowatt könne pro Jahr knapp eine Million Euro an Energiekosten eingespart werden, so Yllanes bei der Vorstellung des Projekts am Freitag (17.2.). Der gesamte Energiebedarf des Parcbit sowie weiterer Verbraucher werde auf diese Weise abgedeckt. Die Investitionssumme beläuft sich auf 6,7 Millionen Euro, die Arbeiten sollen dieses Jahr beginnen. Strom für Krankenhäuser und Züge Mit dem Projekt wird auch ein Balearen-Gesetz erfüllt. Es sieht vor, dass bis 2025 alle öffentlichen Parkplätze mit einer Größe von mehr als 1.000 Quadratmetern mit Sonnenkollektoren ausgestattet werden müssen. Zudem soll auch der Energiebedarf öffentlicher Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Eisenbahnen zu einem beträchtlichen Teil mit Eigenproduktion abgedeckt werden. Standorte wie die Stellflächen am Parcbit hätten Priorität, hieß es bei der Vorstellung des Projekts - gibt es hier doch keine Debatten um den Landschaftsschutz wie andernorts auf Mallorca. Auch in der Landwirtschaft gibt es zum Teil starke Bedenken wegen geplanter neuer Anlagen. Mehrere öffentliche Ausschreibungen Minister Yllanes forderte die Privatwirtschaft auf, dem Beispiel des Parcbit zu folgen und einen größeren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Derzeit sei eine Reihe öffentlicher Ausschreibungen im Wert von 15 Millionen Euro am Laufen, die die Installation von Fotovoltaikanlagen auf Parkplätzen vorsehen. Ein weiteres Projekt sieht vor, auf Schwimmelementen in Bewässerungsteichen Solarzellen zu installieren - auch diese Energie soll den Bedarf der öffentlichen Verwaltung mit decken. Der Parkplatz am Parcbit ist nach dem Festival Park und der Balearen-Universität der drittgrößte auf Mallorca. Praktisch alle Mitarbeiter des Gewerbeparks, in dem unter anderem innovative Tourismusfirmen ihren Sitz haben, pendeln mit dem Privat-Pkw. Eine Anbindung durch die Metro, deren Strecke bislang nur bis zur Balearen-Universität reicht, steht noch aus. Ursprünglich sollte neben dem Parcbit auch eine Wohnsiedlung entstehen, diese wurde aber letztendlich nie gebaut. Wie die Fotovoltaik auf Mallorca zulegt und welche neuen Probleme jetzt drohen