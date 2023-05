Die mallorquinische Umweltschutzgruppe Gob fordert einen sofortigen Baustopp am Hotel Formentor im Norden der Insel. Der Bau verfüge über keine gültige gemeindliche Lizenz. Aus dem Grund wurde auch eine Anzeige erstattet.

Die Umweltschützer argumentieren, dass das Hotel seit dem 28. Oktober vergangenen Jahres zwar eine Lizenz für den kompletten Abriss des Hotels sowie für Grabungsarbeiten besitze. "Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Lizenz für den Bau des neuen Hotels Formentor vorliegt." Dabei sei der Bau schon weit fortgeschritten.

Zudem gebe es weder im Eigentumsregister noch im Katasteramt einen Hinweis darauf, dass das Grundstück für eine entsprechende touristische Nutzung eingetragen sei.

Die Umweltschützer werfen der zuständigen Gemeinde Pollença vor, ein Handeln jenseits der gesetzlichen Grundlagen zu tolerieren.

Eröffnung im Jahr 2024

Die mallorquinische Hotelkette Barceló hatte das Hotel im Dezember 2020 für rund 165 Millionen Euro an den Investmentfonds Emin Capital verkauft. Hinter dem Fonds steht der mexikanische Milliardär Fernando Chico Pardo. "Four Seasons" agiert in Zukunft als Betreiber des Hotels.

Das Traditionshaus, in dem schon Winston Churchill, Audrey Hepburn, Charly Chaplin oder auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt nächtigten, soll laut Plan im Jahr 2024 wiedereröffnen. Dann soll es 110 Zimmer mit Meerblick bieten. Der Betreiber hatte angekündigt, das Hotel werde 460 Arbeitsplätze bieten. /pss/jk