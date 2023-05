Nach dem Sieg der konservativen Volkspartei PP bei den Regionalwahlen am Sonntag (28.5.) auf Mallorca ist noch unklar, wie die neue Regierung auf den Balearen aussehen wird. Der Rechtsruck führt allerdings dazu, dass sich die Umweltschützer auf der Insel in Stellung bringen und die designierte Ministerpräsidentin Marga Prohens vor einer Kehrtwende in der Baupolitik warnen.