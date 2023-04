Ostern kommt nach Mallorca der erste große Besucherschwung. Leider zeigt sich das Inselwetter allerdings in der ersten Ferien-Woche nicht unbedingt von seiner besten Seite.

Am Sonntag (2.4.) ist es weitgehend sonnig, erst am Abend ziehen Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad in Andratx und 20 Grad in Sa Pobla. Dabei weht ein kalter Wind aus nördlicher Richtung. Abends ziehen dann Wolken auf.

So wird das Wetter auf Mallorca in der Oster-Woche

Diese Wolken sorgen für einen eher durchmischten Start in die Woche. Am Montag erwartet die Insel ein Sonne-Wolken-Mix. Immer wieder kommt es örtlich zu kurzen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 16 und 19 Grad. Wieder ist es in Sa Pobla in der nördlichen Inselmitte am wärmsten. An der Küste im Norden und Nordosten Mallorcas wird es stürmisch. Am Montag gilt dort von Mitternacht bis 20 Uhr die Warnstufe gelb wegen Wellen von bis zu drei Metern.

Wenn das Meer so aufgewühlt ist, sollte niemand ins Wasser. Allerdings ist ein Sprung ins Meer aufgrund der Wassertemperaturen aktuell auch an Tagen mit niedrigem Wellengang eher etwas für Hartgesottene.

Am Dienstag sagt der spanische Wetterdienst Aemet ein ähnliches Wetter wie am Montag voraus. Sonne, Wolken und Regenschauer wechseln sich ab. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad in den frühen Morgenstunden und 19 Grad zur Mittagszeit. Am Mittwoch gibt es dann zwar immer noch Wolken, aber voraussichtlich keinen Regen mehr. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen leicht, mehrere Orte im Inselinneren sollen dann die 20-Grad-Marke knacken.

Wetter auf Mallorca zum Osterwochenende

Am Osterwochenende selbst wird das Wetter stabiler. Von Gründonnerstag bis Karsamstag erwartet Aemet sonnige Tage mit wenigen Wolken. Die Höchsttemperaturen bleiben dann konstant rund um die 20 Grad, nachts kühlt es weiterhin auf etwa 4 bis 8 Grad herunter. Für den Ostersonntag ist noch keine Prognose angegeben.