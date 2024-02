Das Wetter auf Mallorca zeigt sich häufig von seiner besten Seite, und auch in der charmanten Gemeinde Mancor de la Vall dürfen sich Einheimische sowie Besucher auf eine angenehme Woche freuen. Der folgende Artikel präsentiert Ihnen die detaillierte Wetterlage für die Periode vom 1. bis zum 8. Februar 2024, inklusive Temperaturen und Wetterbedingungen, Windstärken sowie Informationen zu Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten.

Beginn der Wetterwoche: Klare Himmel und milde Böen

Am 1. Februar begrüßt uns Mancor de la VallMancor de la Vall mit einem strahlend klaren Himmel, einer Tageshöchsttemperatur von 16°C und sanften Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 43%, und der Luftdruck misst stattliche 1033 hPa. Frühaufsteher können den Sonnenaufgang um 6:57 Uhr bewundern, während der Sonnenuntergang den Tag um 17:06 Uhr beschließt.

Mitte der Woche: Variation von Wolken und Sonne

Das Wetter am 2. Februar präsentiert sich mit überwiegend bewölktem Himmel, doch mit angenehmen 14°C bleibt es mild. Der Wind bläst weiterhin leicht mit 3 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 56% und einem Luftdruck von 1032 hPa zu dieser Jahreszeit typisch für Mancor de la Vall. Sonnenaufgang ist um 6:56 Uhr, gefolgt vom Sonnenuntergang um 17:07 Uhr.

Der 3. Februar lockert die Wolkendecke auf und beschert uns vereinzelte Wolken. Bei Temperaturen um 15°C und einer leichten Brise von 2 km/h erscheint das Wetter geradezu einladend für Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten. Wer die morgendliche Stille genießen möchte, sollte sich den Sonnenaufgang um 6:55 Uhr nicht entgehen lassen, bevor der Tag um 17:09 Uhr endet.

Ausblick auf das Wochenende und Anfang nächster Woche

Das Wochenende hält mit klaren Himmelsbedingungen und Temperaturen von 16°C am 4. Februar und 18°C am 5. Februar ein echtes Highlight für alle Mancor de la Vall-Gäste bereit. Während am Samstag, dem 6. Februar, die Wolken dichter werden, bleibt es mit 17°C weiterhin warm. Die folgenden Tage, einschließlich des 8. Februars, kündigen mit 16°C bis 17°C und hin und wieder bewölktem Himmel das für Mallorca typische, angenehme Februarwetter an.

Mit solch beständigen und genussvollen Wetterbedingungen steht einer erlebnisreichen Woche in Mancor de la Vall nichts im Weg. Nutzen Sie die klaren Nächte zur Sternenbeobachtung oder die sonnigen Tage zu einer Entdeckungstour durch die malerische Landschaft Mallorcas.

Bleiben Sie mit der Mallorca Zeitung auf dem neuesten Stand bezüglich Wetter und allen weiteren Ereignissen der Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.2.2024, 02:50:17. +++