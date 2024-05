Wetter Costitx (24.5.2024 bis 31.5.2024): Sonnige Tage und milde Brise erwarten Mallorca (24.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Costitx

Frühsommer in Costitx:Costitx In der schönen Gemeinde Costitx erwartet Einheimische und Besucher ab dem 24. Mai 2024 eine Woche voller sonniger Tage und angenehmer Temperaturen. Die Wetterprognose präsentiert sich als perfekte Einladung für alle, die das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten. Die kommenden sieben Tage versprechen eine Kombination aus Sonnenschein und einer sanften Brise, die für ideale Bedingungen sorgen, um die kulturellen und landschaftlichen Schönheiten Costitx' zu erkunden.

Das Wetter im Detail

24. Mai 2024: Der Donnerstag beginnt mit einer leichten Bewölkung und einer angenehmen Temperatur von 25°C. Mit einem Wind von 6 km/h fühlt sich das Wetter geradezu perfekt an, um sich im Freien zu betätigen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei geringen 37%, während der Luftdruck auf 1016 hPa gemessen wird. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen den Tag um 04:26 Uhr morgens bzw. 19:03 Uhr abends.

25. Mai 2024: Der Freitag präsentiert sich mit nur wenigen Wolken und lässt die Temperaturen auf 27°C ansteigen. Ein leichter Wind von 3 km/h sorgt für eine angenehme Frische. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 38% und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa. Der Sonnenaufgang ist wieder um 04:26, während der Sonnenuntergang sich auf 19:04 Uhr verschiebt.

26. Mai 2024: Das Wochenende startet mit einem strahlenden Samstag, an dem sich die Temperaturen auf 29°C erwärmen. Der Himmel zeigt sich größtenteils klar, von einigen wenigen Wolken durchzogen. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 29% lässt es sich in Costitx hervorragend aushalten. Der Luftdruck steigt leicht auf 1019 hPa. Der Tag beginnt um 04:25 Uhr und endet um 19:05 Uhr.

27. Mai 2024: Am Sonntag zeigt sich das Wetter von einer etwas anderen Seite. Leichter Regen bringt Abkühlung und kontrastiert die sonst klaren Tage. Die Temperatur erreicht trotzdem beachtliche 31°C, bei einem gleichbleibenden Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 17%, während der Luftdruck bei 1017 hPa bleibt. Sonnenauf- und -untergang sind um 04:24 Uhr bzw. 19:06 Uhr.

28. bis 31. Mai 2024: Die restliche Woche verspricht mit Temperaturen zwischen 24°C und 34°C, einer Mischung aus klarem Himmel und gelegentlichen Wolken, ideal für alle Outdoor-Aktivitäten. Der Wind bleibt mit 2 bis 8 km/h sanft. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck variieren leicht, halten sich jedoch in angenehmen Bereichen. Der Frühsommer in Costitx besticht durch seine moderaten Bedingungen und lädt dazu ein, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten von Mallorcas Herzen auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:31:53. +++