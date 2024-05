7-Tage-Wettervorhersage für Alaró: Erwartete Bedingungen und Temperaturen (27.5.2024)

Das Wetter in Alaró:

Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca erwartet in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junis ein gemischtes Wetterbild, das sowohl sonnige Abschnitte als auch vereinzelte Regenschauer mit sich bringt.

Wetteraussichten für die Woche vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024:

Montag, 27. Mai 2024 - Lichter Regen und angenehme Temperaturen

Die Woche beginnt in Alaró mit leichten Regenschauern, jedoch wird dies die Temperaturen von angenehmen 28°C nicht drücken. Mit einem leichten Wind von 4 km/h bleibt die Luft mit einer Feuchtigkeit von 32% relativ trocken. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa.

Dienstag, 28. Mai 2024 - Aufgelockerte Bewölkung lädt zum Verweilen im Freien ein

Bei maximal 24°C und aufgelockerter Bewölkung bietet der Dienstag ideale Bedingungen für einen Spaziergang durch die Gassen von Alaró. Der Wind frischt auf 6 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit bei 47% liegt und der Druck bei 1020 hPa.

Mittwoch, 29. Mai 2024 - Verstreute Wolken und Sommertemperaturen

Bei 27°C und lockerer Bewölkung bleibt es weitestgehend trocken. Die Windgeschwindigkeiten sinken auf sanfte 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 37%. Der Luftdruck ist etwas gesunken auf 1018 hPa.

Donnerstag, 30. Mai 2024 - Klare Himmelsverhältnisse und Sonnenschein

Der Donnerstag wird der strahlendste Tag der Woche mit klarem Himmel und Temperaturen, die wieder auf 28°C klettern. Bei identischen Wind- und Feuchtigkeitsverhältnissen wie am Vortag ist ein Tag am Strand eine verlockende Option.

Freitag, 31. Mai 2024 - Leichter Regen kündigt eine Abkühlung an

Kurz vor dem Monatswechsel ziehen erneut Wolken auf und bringen leichten Regen mit sich. Bei einer Temperatur von 23°C und mäßigem Wind ist eine Jacke empfehlenswert, besonders in den Abendstunden. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 47% an.

Samstag, 1. Juni 2024 - Feuchter Start in den Juni

Der erste Tag des Junis begrüßt Alaró mit leichtem Regen und 24°C. Die Windverhältnisse bleiben mit 5 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 49%.

Sonntag, 2. Juni 2024 - Kühler mit weiteren Regenschauern

Am Sonntag sinkt das Thermometer auf 20°C, begleitet von weiteren Niederschlägen und einer spürbaren Zunahme der Feuchtigkeit auf 77%. Windgeschwindigkeiten von 6 km/h sorgen für frische Luft,

Montag, 3. Juni 2024 - Regen bei zunehmender Feuchtigkeit

Zum Ende der 7-tägigen Wetterprognose für Alaró regnet es leicht bei milden 22°C. Der Wind bleibt beständig bei 5 km/h, jedoch klettert die Luftfeuchtigkeit auf 81%, was das Wetter etwas drückend erscheinen lassen könnte.

Sonnenauf- und -untergang in Alaró: Die Sonne begrüßt Alaró in diesen Tagen bereits sehr früh, und zwar um etwa 4:23 Uhr morgens, und verabschiedet sich gegen 19:11 Uhr abends, was lange, erlebnisreiche Tage verspricht.

Planen Sie Ihre Aktivitäten in Alaró mit unserer zuverlässigen 7-Tage-Wettervorhersage und genießen Sie alles, was diese Jahreszeit zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:20:40. +++