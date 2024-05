7-Tage-Wettervorhersage für Felanitx: Wechselhafte Aussichten mit Chancen auf Sonnenschein (27.5.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Felanitx

Mit leichtem Regen startet die Woche in Felanitx, einem der malerischen Orte auf Mallorca. Der 27. Mai 2024 zeigt sich mit 24 Grad Celsius und vereinzelten Regentröpfchen, die Urlauber und Einheimische nicht wirklich stören sollten. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 48% liegt.

Temperatur und Wolkenverlauf

Der folgende Tag, der 28. Mai, präsentiert sich mit aufgelockerter Bewölkung und gleichen Temperaturverhältnissen. Annehmbare 8 km/h Wind laden dazu ein, die malerischen Straßen Felanitxs zu erkunden, ohne von starken Windböen gestört zu werden.

Perfekte Bedingungen für Unternehmungen im Freien

Die Mitte der Woche hält für Sie angenehmere Wetterbedingungen bereit. Der 29. und 30. Mai locken mit warmer Sonne bei maximal 26 Grad und einer sanften Brise. Ob Strandbesuch oder Wandertour, das Wetter ist ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Veränderliche Wetterverhältnisse

Der Mai verabschiedet sich in Felanitx mit bedecktem Himmel und leicht abkühlender Temperatur von 22 Grad am 31. Mai. Der Juni kündigt sich mit leichten Regenschauern und durchschnittlichen 22-23 Grad an. Besuchen Sie die lokalen Sehenswürdigkeiten oder genießen Sie die kulinarische Vielfalt der Region, die auch bei wechselhaftem Wetter ihren Reiz nicht verliert.

Detailreiche Aussichten für die kommenden Tage

Die Tage in Felanitx beginnen bereits um kurz nach 4 Uhr morgens mit herrlichem Sonnenaufgang und klingen gegen 19 Uhr gemächlich aus. Genießen Sie diese Zeit, um das ultimative Mallorca-Erlebnis mit allen Sinnen zu erfassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:35:15. +++