Wetter-Ausblick Pollença: 7-Tage-Prognose mit Temperaturen und Niederschlagsrisiko (27.5.2024)

Wetter in PollençaPollença: Das Wetter auf Mallorca wechselt auch in der nächsten Woche zwischen sonnigen Zuständen und leichten Regenschauern. Wir blicken auf eine abwechslungsreiche Wetterlage, wandlungsfähig wie das Frühjahr selbst. Für die Freunde der Insel bietet das gemäßigte Klima dennoch optimale Bedingungen für diverse Aktivitäten im Freien.

Wetter-Prognose für Pollença vom 27. Mai bis 3. Juni 2024

Beginnend mit dem Montag, den 27. Mai, zeigt sich Pollença noch von einer nassen Seite mit leichtem Regen bei Temperaturen von behaglichen 23 Grad Celsius. Doch die Sonne kämpft sich durch die Wolken – ein optimistischer Wochenstart.

Am Dienstag, den 28. Mai, erleben wir eine Auflockerung der Bewölkung. Mit 21 Grad und einer mäßigen Brise dürfte es der ideale Tag sein, um die Natur rund um Pollença zu erkunden.

Mittwoch, der 29. Mai, strahlt mit gebrochenen Wolken, was Liebhaber der milden Frühlingssonne erfreuen wird. Temperaturen steigen auf warme 24 Grad bei nur leichter Windbewegung.

Donnerstag, der 30. Mai, verspricht der Höhepunkt der Woche zu werden: Ein klarer Himmel bei 26 Grad lädt ein zu ausgedehnten Strandbesuchen oder malerischen Wandertouren in der Tramuntana.

Die darauffolgenden Tage bringen ein wenig Wechselhaftigkeit, beginnend mit Freitag, dem 31. Mai. Hier wechseln sich heitere Momente mit leichtem Regenfall ab, während die Temperaturen auf 19 Grad sinken.

Das erste Juni-Wochenende beginnt durchwachsen mit ähnlichem Wetter am Samstag und Regenschauern auch am Sonntag, den 2. Juni, bei 20 Grad. Nichtsdestotrotz, ein leichter Regenschauer kann auch erfrischend sein und die üppige grüne Landschaft noch lebendiger erscheinen lassen.

Die neue Woche bricht an mit leichtem Regen und behaglichen 21 Grad am Montag, den 3. Juni. Die Feuchtigkeit steigt an diesem Tag auf 91%, was durchaus ein Indiz dafür ist, dass man einen Schirm dabeihaben sollte.

Zusammenfassung und Wetter-Tipps

Obwohl sich das Wetter in Pollença in den nächsten Tagen vielfältig zeigt, bleibt es warm und einladend. Leichter Regen sollte niemanden abschrecken, Mallorca in seiner ganzen Pracht zu genießen. Denken Sie daran, für alle Wetterlagen gerüstet zu sein – Sonnencreme für die sonnigen Momente und einen Regenschutz für die feuchten Überraschungen. So ausgestattet, steht einem ungetrübten Inselabenteuer nichts im Wege.

Lassen Sie sich vom Wetter nicht Ihre Pläne durchkreuzen, sondern nutzen Sie die vielseitigen Möglichkeiten, die Pollença und Mallorca zu bieten haben.

