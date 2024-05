Wettervorhersage Calvià: Das Wetter für die letzte Maiwoche 2024 (27.5.2024)

Die Wetteraussichten für Calvià - Sonne, Wolken und sanfte Brisen

Die letzte Woche des Mais verspricht in Calvià, einem der charmantesten Orte auf Mallorca, ein vielfältiges Wettererlebnus. Mit milden Temperaturen und einer sanften Brise ist die Insel bereit, sowohl Einheimische als auch Urlauber in ihre wunderschöne Naturlandschaft einzuladen.

Leichte Regenschauer und Bewölkung zu Wochenbeginn

Am Montag, den 27. Mai 2024, erwarten uns leichte Regenschauer bei Tageshöchsttemperaturen von angenehmen 24°C. Die Windgeschwindigkeit wird mit nur 5 km/h kaum spürbare Brisen mit sich bringen. Trotz der Nassphasen erreicht die Luftfeuchtigkeit mit 54% lediglich moderate Werte und der Luftdruck hält sich bei 1016 hPa. Der Tag erstreckt sich zwischen Sonnenaufgang um 04:27 Uhr und Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Milde Temperaturen und aufgelockerte Bewölkung mid-week

Die folgenden Tage, insbesondere der 28. und 29. Mai, kündigen leicht bewölkte Himmel an, die für genügend Licht und angenehme Temperaturen sorgen. Mit ebenfalls 24°C am Dienstag und einer geringfügigen Abkühlung auf 22°C am Mittwoch, herrscht sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch entspannte Strandtage ideales Wetter. Die Windverhältnisse bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an.

Sonnenreicher Jahreszeitenwechsel - Willkommen im Juni

Durch das sanfte Übergangs, bleibt uns das sonnige Wetter erhalten. Klare Himmel am 30. Mai l&aäuten den bevorstehenden Sommer ein. Der Juni beginnt hingegen mit leichten Regenfällen, was die Pflanzenwelt von Calvià zu schätzen weiß. Am 1. und 2. Juni halten sich die Temperaturen tagsüber stabil bei 23°C, des Nachts darf man sich auf erfrischende 22°C einstellen.

Aussichten für das Wochenende - Leichter Regen und hohe Luftfeuchtigkeit

Zum Abschluss der Woche, am Sonntag, dem 3. Juni, vervollständigt leichter Regen das Bild. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin im injeweiligen Bereich und die Luftfeuchtigkeit erreicht mit

Die Mallorcazeitung.es wünscht allen Lesern herrliches Wetter und eine erlebnisreiche Zeit in Calvià.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:28:37. +++