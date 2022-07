Die Inflation und die teilweise ins Unermessliche gestiegenen Preise machen sich im Reiseverhalten der Menschen in Spanien bemerkbar. 30 Prozent der Spanier müssen ihren Sommerurlaub canceln. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio. 57 Prozent haben beschlossen, die Anzahl der Urlaubstage zu verringern. Mehr als die Hälfte der Befragten bemüht sich derzeit zudem, eine günstigere Unterkunft zu finden.

Sechs bis acht Tage Urlaub Anfang August

Hauptreisezeit für die Spanier ist den Daten zufolge die erste Monatshälfte im August. 34 Prozent der Befragten planen sechs bis acht Tage zu verreisen, rund 30 Prozent möchten zwei bis fünf Tage ausspannen. Für rund zwei Prozent wird der Sommerurlaub 2022 aus einem Ein-Tages-Ausflug bestehen.

Diejenigen, die sich trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Lage einen Sommerurlaub leisten können, bleiben im eigenen Land. 79 Prozent planen eine Spanien-Reise. Besonders im Trend liegen Ziele, die Sonne und Strand bieten: Andalusien (21 Prozent), Valencia (23 Prozent), Katalonien (14 Prozent), Galicien (13 Prozent) und die Kanaren (12 Prozent). Mallorca und die Balearen schaffen es nicht auf die oberen Plätze. Fernreisen sind für die wenigsten eine Option. Nur sieben Prozent der Reisenden planen einen Urlaub außerhalb Europas.

61 Prozent reisen mit dem eigenen Auto

Hauptverkehrsmittel für den Urlaub ist mit 61 Prozent das eigene Auto, wenngleich die Benzinpreise für 45 Prozent der Befragten Auswirkungen auf der Wahl des Urlaubsortes hatten. Auch bei der Wahl der Unterkunft spielen die Preise eine Rolle. 24 Prozent der Befragten sind bereit, 50 bis 70 Euro pro Nacht zu bezahlen. 13 Prozent können nicht mehr als 30 Euro ausgeben. Trotzdem gehen 53 Prozent in ein Hotel, sechs Prozent auf einen Campingplatz.

Damit es mit der Reise an einen fremden Ort klappt, sind die meisten Urlaubswilligen bereit, an anderer Stelle zu sparen. 77 Prozent gaben an, auf Bar- und Restaurantbesuche zu verzichten, bzw. diese zu reduzieren. 62 Prozent wollen sich weniger Kleidung kaufen. /pss