Fünf Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen von Palma de Mallorca

Extrem viel Betrieb im Hafen von Palma de Mallorca: Etwa eine halbe Stunde lang lagen dort am Freitag (22.7.) fünf Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig. Dabei sieht eine Vereinbarung der Balearen-Regierung mit den Reedereien eigentlich eine maximale Anzahl von drei Schiffen pro Tag vor. Das regionale Tourismusministerium rechtfertigte die Überbelegung damit, dass es sich um einen der 18 in der Vereinbarung vorgesehenen "Ausnahmetage" handelte.

Über die Häufung von Kreuzfahrtschiffen im Hafen wird auf Mallorca wie auch in anderen Städten seit Jahren erbittert gestritten. Während Umweltschützer und Anwohnerverbände den hohen Schadstoffausstoß und die Besuchermassen kritisieren, verweisen die Unternehmensverbände auf die Belebung des Einzelhandels.

An den "Ausnahmetagen" dürfen höchstens vier Schiffe anlegen. Dass es am Freitag fünf waren, erklärte Tourismusminister Iago Negueruela damit, dass eines der Schiffe eine Kapazität von weniger als 500 Passagieren hatte, eine weitere Ausnahme, die in der Vereinbarung vorgesehen sei. Deswegen sei dieses Schiff - es handelt sich um die luxuriöse "Europa 2" - nicht dazugezählt worden.

Diese fünf Schiffe lagen am Freitagmorgen im Hafen von Palma de Mallorca

Neben diesem Schiff der Reederei Hapag-Lloyd lagen um 8 Uhr morgens die "Mein Schiff Herz", die "MSC Virtuosa", die "MSC Meraviglia" und die "Celebrity Edge" im Hafen. Die "Europa 2" fuhr nach einem 24-stündigen Aufenthalt um kurz vor 9 Uhr morgens nach Menorca weiter.

Die nächsten "Ausnahmetage", an denen die Höchstzahl von drei Kreuzfahrtschiffen im Hafen von Palma überschritten werden darf, sind der 5. und 20. August sowie der 24. September. Im Oktober gibt es bis zu fünf Tage mit mehr als drei Schiffen im Hafen. Ab 2023 soll es dann keine Ausnahmen mehr geben.