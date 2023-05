In einem Palast aus dem 12. Jahrhundert: Palma de Mallorca bekommt ein neues Luxushotel

In Palma de Mallorca eröffnet demnächst ein neues Fünf-Sterne-Hotel: Die schwedische Hotelkette Nobis Hospitality Group will in der Altstadt im August ihr zweites Haus auf der Insel einweihen. Das Nobis Hotel Palma befindet sich in einem Palast aus dem Mittelalter, den schwedische Architekten und zwei Firmen von der Insel restauriert haben. Es handelt sich um "eines der ältesten und geschichtsträchtigsten Gebäude" in Palma, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Häuser von Nobis sind häufig in jahrhundertealten Bauten untergebracht, so wie auch das bereits existierende Concepcio by Nobis ebenfalls in der Altstadt von Palma. Das nun renovierte Haus im Carrer Caputxines wurde zunächst im 12. Jahrhundert von den Mauren als Stadtpalast errichtet. Die archäologischen Befunde vor der Restaurierung ergaben, dass der Palast mindestens sieben verschiedene Phasen durchlief. 37 Zimmer und Suiten Das neue Luxus-Boutiquehotel soll 37 Zimmer und Suiten haben, daneben unter anderem ein Restaurant, eine Bar, eine Dachterrasse und ein Spa. Die beiden alten Innenhöfe des Palastes wurden beibehalten und über der Rezeption hängt eine mit Kalligraphie verzierte Holzdecke im Mudéjar-Stil. Diese hat bereits einen Brand im 13. Jahrhundert sowie ein Erdbeben überstanden. Das Interieur des Hotels ist in einer Mischung aus den restaurierten, aber jahrhundertealten Steinmauern und Bögen sowie nordischen Einflüssen in der Dekoration gehalten. /jk