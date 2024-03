Mit einem Galadinner des bekannten mallorquinischen Sternekochs Santi Taura im Wintergarten des KaDeWe in Berlin hat Mallorcas Inselrat am Mittwochabend (6.3.) am Rande der Internationalen Tourismusbörse (ITB) noch einmal deutlich gemacht, wie hochwertig sich die politisch Verantwortlichen den Urlaub auf der Insel vorstellen. Taura und sein Team servierten den 150 geladenen Gästen kunstvoll verfeinerte mallorquinische Traditionsgerichte wie "Sautierte schwarze Karotten" oder "Red Snapper mit Sauce nach Omas Art" zu Weinen der D.O. Binissalem.

Zu dem Essen gab es Opernarien der von ihrem Vater am Klavier begleiteten Sopranistin Lorena Bonnín, ein Interview mit Mallorca-Botschafter und Schauspieler Julian Looman - der deutsche Kommissar in dem international erfolgreichen TV-Krimi "Mallorca Files" - sowie diverse Videos, unter anderem mit Rückblicken und Vorschauen auf Jahrzehnte deutscher Inselbegeisterung und das Klassik-Musikfestival im Hotel Cap Rocat. Deutliche Handschrift der neuen Chefstrategen Austragungsort und Programm der sicherlich nicht ganz billigen Veranstaltung trugen deutlich die Handschrift von Susanna Sciacovelli, der "Direktorin für Nachfrage und Hospitality" im Inselrat, und ihres Chefs, Tourismusdezernent José Marcial Rodríguez. Auf Mallorca ist mittlerweile der Inselrat - und nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren, die Landesregierung für die touristische Vermarktung zuständig. Der Abend sei als Dank sowohl an diejenigen gedacht, die auf der ITB ihre Angebote präsentiert hätten, als auch an diejenigen, die sie in Deutschland vermarkteten, sagte Inselratspräsident Llorenç Galmés (Volkspartei, PP) in seiner Ansprache. Am Vorabend hatte bereits die Balearen-Regierung gemeinsam mit dem Mallorca Live Festival in einem Berliner Club ein Fest gegeben. Mallorca und die Nachbarinseln hatten auf der ITB eine Tourismusstrategie präsentiert, mit der die Insel als ein noch höherwertiges Reiseziel positioniert werden soll. Dabei setzen die seit dem Sommer regierenden Konservativen verstärkt auf Nachhaltigkeit, aber auch auf die Angebote privater Sport- und Kulturveranstalter. Die ITB ist noch bis Samstag für Fachbesucher geöffnet, die offizielle Delegation reist aber größtenteils, sofern es die Streiks in Deutschland erlauben, am Donnerstag auf die Insel zurück.