Hotels auf Mallorca: Portals Nous hat eine neu-alte Fünf-Sterne-Unterkunft mit viel Kunst

Neuzugang unter den Hotels auf Mallorca: Das ehemalige Iberostar-Hotel Grand Portals Nous hat einen neuen Besitzer und ist am Freitag (22.3.) unter neuem Namen und mit neuem Konzept wiedereröffnet worden. Jetzt heißt das Design-Hotel mit fünf Sternen The Donna Portals.

Das ganzjährig geöffnete Haus liegt direkt an einer Klippe am Meer mit Strandzugang und gleicht laut einer Pressemitteilung einer "Art Galerie". Kunst findet sich an jeder Ecke des Hotels, heißt es weiter.

Auch für die "einheimische Community" gedacht

Im Inneren werden Werke verschiedenster Künstler ausgestellt, darunter etwa Ben Eine, Nick Walker und Javier Garló. Schon zu Iberostar-Zeiten hatte zudem der niederländische Designer Marcel Wanders das Hotel geprägt.

Eines der Zimmer im The Donna Portals. / Donna Portals

Maximiliane Bauer, Inhaberin und Mitglied der deutschen Eigentümerfamilie des Hotels, wünscht sich laut Pressemitteilung, dass das Haus nicht nur das "lifestyle- und kunstaffine Publikum auf Mallorca" anlockt, sondern auch für die "einheimische Community" einen neuen Treffpunkt darstellt.

64 Zimmer und zahlreiche Suiten

Die Gäste des Hotels sollen richtiggehend in die Welt des Designs "eintauchen", erklärt Maximiliane Bauer weiter. Das Hotel heißt übrigens nach ihrer kleinen Tochter Donna.

Überall Kunst im neuen Hotel. / Donna Portals

Die Unterkunft bietet 64 Zimmer und zahlreiche Suiten, darunter auch mehrere spezialisierte sogenannte Themensuiten. Wie im Hotel Neptuno, das die Schweizer Kette Universal Beach Hotels an der Playa de Palma übernommen hat und das demnächst eröffnet wird, gibt es auch im The Donna Portals Naughty Suites für erotische Phantasien. Darüber hinaus sind Games Suites und Spa Suites buchbar.

Saunen, Erlebnisduschen, Fitness und Gastronomie

Im Wellness-Bereich erwarten die Gäste unter anderem mehrere Saunen, Whirlpools und Erlebnisduschen. Daneben können die Gäste individuelle Behandlungen mit natürlichen Produkten wie ganzheitlichen Kobido-Ritualen und Body-Detox-Behandlungen buchen. Auch ein 24 Stunden geöffneter Fitnessraum steht zur freien Verfügung.

Der Wellness-Bereich des Hotels. / Donna Portals

Wer lieber genießt, kann das in mehreren Restaurants und Bars ebenfalls tun. So gibt es im Steak- und Grillrestaurants Merchants by the Sea Fleisch, aber auch Meeresfrüchte und Fisch in Verbindung mit asiatischen Aromen.

Im The Oyster Shed stehen frische Austern und Champagner bereit und der Breakfast Club bietet Buffets und à-la-carte-Angebote, die sowohl Hotelgästen als auch Einheimischen offenstehen. Im Donna Beach am Pool gibt es Cocktails und abends die Möglichkeit, bei Sonnenuntergang zu dinieren. Einen Rückzugsort inmitten von Natur bietet die Eden Garden Lounge.