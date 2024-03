Über ein Jahr nach verheerendem Brand: Termin für Wiedereröffnung von Rossmann in Manacor steht fest

Etwas über ein Jahr ist es nun her, dass die Filiale der deutschen Drogerie-Kette Rossmann in Manacor bei einem Großbrand zerstört wurde. Nun können sich Kunden im Osten der Insel auf eine baldige Wiedereröffnung freuen. Wie eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber der MZ erklärte, wird die Dependance am 31. Mai wieder die Pforten öffnen. Es werde eine Eröffnungsfeier geben, in welchem Umfang die stattfindet, sei allerdings noch nicht geklärt, so die Sprecherin.

Dies bedeutet, dass auch wieder neue Jobs bei Rossmann auf Mallorca ausgeschrieben wurden. Bislang waren die Mitarbeiter aus Manacor in der erst Anfang des Jahres in Felanitx eröffneten Filiale beschäftigt. "Nun brauchen wir mehr Personal". Die zu besetzenden Stellen seien beim Portal Infojobs ausgeschrieben.

Großbrand auf Mallorca: Verwüstung bei Rossmann auf Mallorca / Nele Bendgens

Großbrand im Gewerbegebiet

Der Großbrand im Gewerbegebiet an der Ortseinfahrt von Manacor hatte sich am 10. März 2023 ereignet. Ausgebrochen war er im dänischen Möbelgeschäft Jysk. Die angrenzenden Geschäfte, darunter auch Rossmann, waren schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Stefan Frings, der Spanien-Chef von Rossmann, erklärte damals gegenüber der MZ, man habe Glück im Unglück gehabt. Der Wind habe dafür gesorgt, dass die Flammen von der Filiale der Drogerie weggehalten worden seien. In der Filiale habe es nicht gebrannt. Allerdings sei viel Rauch eingedrungen. Zudem sei die Decke durch die Löscharbeiten der Feuerwehr zerstört worden. Das Gebäude musste komplett abgerissen und neu aufgebaut werden, deshalb dauerte es so lange mit der Wiedereröffnung.

Spanien-Chef Stefan Frings vor der Rossmann-Filiale in Palma. / Patrick Schirmer Sastre

Rossmann in Spanien

Rossmann ist seit 2020 in Spanien vertreten, zwei Jahre später kam die Kette nach Mallorca. Neben den Filialen in Manacor und Felanitx gibt es seit Ende 2023 auch eine in Palma. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs. Allein 2024 wolle man 20 Filialen im ganzen Land eröffnen, verriert Frings im MZ-Interview. Neben den aus Deutschland bekannten Lebensmitteln und Hygieneprodukten, gibt es auch viele spanische Marken. „Es war für die Spanier am Anfang etwas schwierig zu verstehen, dass er sein Bio-Müsli im gleichen Establishment kaufen kann wie ein Shampoo und ein Rasiergel. Aber nach einer Zeit kommt es gut an", so Frings.

