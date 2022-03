Lässt sich das Leitungswasser auf Mallorca bedenkenlos trinken? Bei dieser Frage scheiden sich hierzulande die Geister. Während die Experten die Frage zumindest für den Großraum Palma bejahen, sind vor allem viele Mallorquiner skeptisch.

„Das Wasser in Palma ist gut und keineswegs gesundheitsschädlich. Man kann damit kochen und es auch ohne Bedenken trinken. Wir arbeiten stets daran, die Qualität noch weiter zu verbessern“, verspricht Aina Llauger, Sprecherin der Stadtwerke Emaya, die für die Qualität in Palma zuständig sind.

Eine andere Sache ist der Geschmack des Leitungswassers (agua del grifo). Oft stören sich Urlauber oder Residenten daran, dass es nach Chlor und Kalk schmeckt. Daraus schließen sie, dass es ungenießbar oder gar gesundheitsschädlich ist.

Zumindest für Palma lässt sich auf einer Website anhand tagesaktueller Daten jedoch leicht prüfen, wie das Wasser, das aus dem Hahn fließt, jeweils beschaffen ist. Die Seite, https://www.emaya.es/ca/cicle-aigua/qualitat-aigua/graficasanalisis/, dabei am besten auf Katalanisch gestellt lassen, da man beim Klicken auf „ES“ am oberen Rand auf die Hauptseite geleitet wird. Alternativ von der Hauptseite aus auf das Logo mit den drei schwarzen Strichen am oberen linken Rand klicken und dann unter „Ciclo de agua“ „Calidad de agua“ anwählen. Zuletzt noch auf „Parámetros de agua“ klicken.

Anschließend in der Liste oder über die Postleitzahl das gewünschte Viertel anwählen. Wer es ganz genau wissen will, kann in das Suchfenster seine Straße und Hausnummer eingeben. Daraufhin werden Tests aus der näheren Umgebung angezeigt. Für das Viertel Son Armadams gab es am Donnerstag (3.3.) tagesaktuelle Chlorwerte von sechs Teststationen in der näheren Umgebung. Dort wurden zwischen 0,27 mg/l und 0,53 mg/l gemessen. Die deutsche Trinkwasserverordnung ist etwas strenger als die spanische und legt die Grenze bei höchstens 0,3 mg/l vor. Für Spanien liegt das Maximum jedoch bei 1 mg/l. Neben dem Chlorgehalt zeigt die Seite unter „Mineralización“ auch Werte zu zahlreichen weiteren Kategorien an. Allerdings stammen die Proben hier aus dem Vormonat. Einsehbar sind etwa der pH-Wert (zwischen 7,44 und 7,87), der Magnesiumgehalt (zwischen 21 und 24 mg/l) oder auch die Wasserhärte (angegeben werden sogenannte Französische Grad, zwischen 31 und 35). Unter dem Punkt „Complementarios“ wird auch der Geruch und Geschmack von geschultem Personal bewertet.

Wer nicht in Palma, sondern einer anderen Gemeinde auf Mallorca wohnt oder untergebracht ist, kann sich auf dieser Seite über die Qualität seines Trinkwassers informieren. Die Daten stammen nicht vom hiesigen Umweltministerium, sondern der spanischen Zentralregierung. Leider sind sie etwas veraltet, aus dem Jahr 2020. Über eine Suchanfrage und die Eingabe des Ortes finden Sie die richtige Stelle in dem knapp 200-seitigen Dokument schneller.