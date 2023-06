Mein Sohn hat zum Geburtstag einen kleinen Metalldetektor bekommen. Darf er damit auf Mallorca am Strand auf Schatzsuche gehen? (Maia S., per Instagram)

Ein paar Regeln gibt es laut einem Gesetz von 1999: Der Einsatz von Metalldetektoren ist auf den Balearen in Gebieten verboten, in denen archäologische Fundstücke im Boden schlummern. Außerdem ist das Betreten von Privatgrundstücken nicht erlaubt. In Foren wird zudem dringend empfohlen, nicht in einem Naturpark zu suchen und etwaige Löcher wieder zu schließen. Wertvollere Fundstücke wie Geldbeutel müssen beim nächsten Fundbüro abgegeben werden. Ansonsten viel Spaß bei der Schatzsuche!

Deutsche Schulen und Kindergärten

Gibt es auf Mallorca eigentlich noch deutsche Schulen und Kindergärten? (Nina S., per Mail)

Es gibt auf Mallorca nur eine Schule, die von der deutschen Kultusministerkonferenz anerkannt ist: Der Eurocampus an der Playa de Palma, der auch einen zugehörigen Kindergarten hat. Der Unterricht findet dort vorrangig auf Deutsch statt, bis auf die Fächer Spanisch, Englisch und Katalanisch. Die monatlichen Schulgebühren liegen je nach Klassenstufe bei 640 bis 857 Euro.

Überweisungen an Handwerker

Nach dem Erhalt diverser Rechnungen mallorquinischer Handwerker-Firmen ist mir aufgefallen, dass in der Regel die IBAN-Angaben fehlen und man erst im Handwerkerbüro die Kontodaten erfragen muss, um eine Rechnung überweisen zu können. Wissen Sie, wieso sich diese unpraktische Sitte eingebürgert hat? (Traudl B., per Mail)

Uns ist das tatsächlich auch schon im Alltag passiert, aber eine offizielle Erklärung haben wir nicht. Wir vermuten, dass es eine erste Einladung dazu ist, den Betrag in bar ohne die Mehrwertsteuer (also schwarz) zu bezahlen. Wenn man nachfragt, bekommt man immer die Kontonummer, daher macht sich mit dieser Aktion erst einmal niemand strafbar. Bei der Überweisung müssen Sie natürlich dann mit Mehrwertsteuer bezahlen.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es