Eine Motoryacht ist am Samstagnachmittag vor der Küste Mallorcas in Flammen aufgegangen und im daraufhin im Meer versunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, etwa zwei Meilen vor der Küste von Son Caliu in der Gemeinde Calvià entfernt.

Segelboot nahm Insassen unverletzt an Bord Das Feuer auf der etwa zwölf Meter langen Yacht "Diva" verursachte einen dichten schwarzen Rauchvorhang, der von Weitem sichtbar war. Die beiden Insassen des Bootes setzten einen Notruf ab. Das Segelboot "Boreas", das sich in der Nähe befand, eilte ihnen zur Hilfe und nahm sie unverletzt an Bord. Die Seenotrettung mobilisierte ihrerseits das Rettungsboot Salvamar Libertas aus Puerto Portals, um zu versuchen, das Feuer im Inneren des Schiffes zu löschen. Doch die Flammen hatten die Yacht bereits zu stark beschädigt und das Boot sank. Die Rettungskräfte verließen die Unfallstelle, als sie feststellten, dass die gesunkene Motoryacht keine Gefahr mehr für andere Schiffe darstellte.