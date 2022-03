Zunächst die gute Nachricht: „Deutsch ist sehr beliebt auf der Insel“, sagt Natalia Poma von der Sprachschule „Die Akademie“ in Palma. Dementsprechend stehen Sprachlehrer und deutsche Lehrkräfte an Schulen hoch im Kurs. Doch kann man einfach so als in Deutschland ausgebildete Lehrkraft auf Mallorca arbeiten? Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte.

Aufgabenbereiche

Möglichkeiten, als Lehrer auf der Insel zu arbeiten, gibt es viele. Einerseits kann man als Sprachlehrer für Deutsch an diversen privaten Sprachschulen eine Anstellung finden. Andererseits ist es auch möglich, im öffentlichen oder privaten Bildungswesen tätig zu sein.

Voraussetzungen

Die individuellen Voraussetzungen hängen vom Aufgabenbereich und Arbeitgeber ab.

Laut Georg Krause von der Sprachschule „Palmaleman“ ist ein einschlägiges Studium in Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache durchaus von Vorteil. Doch auch mit anderen Qualifikationen sei eine Anstellung prinzipiell nicht ausgeschlossen. Ähnlich verhält es sich an der Sprachschule „3PHASE“. Auch mit einem entsprechenden Sprachzertifikat (mindestens C1-Niveau) kann es klappen.

„Praktische Erfahrung im Unterrichten ist für uns besonders wichtig“, fügt Alwin Anwander hinzu. Bei „Die Akademie“ ist hingegen das Staatsexamen Voraussetzung. Die Bewerber müssen aber nicht unbedingt praktische Erfahrung nachweisen, sagt Natalia Poma.

Der Eurocampus, die größte deutschsprachige Schule auf Mallorca, fordert von Bewerbern ein bestandenes Staatsexamen zum Lehramt, wie Schulleiterin Gabriele Fritsch erklärt. Sie werden als Ortslehrkraft angestellt, anders als an den großen Auslandsschulen etwa auf dem spanischen Festland gibt es dort keine von Deutschland entsandten Lehrer. Spanischkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich. „Da die Lehrer in ihrer Muttersprache unterrichten, ist der Nachweis weiterer Sprachen nicht notwendig“, sagt Fritsch.

Die Voraussetzungen für die Arbeit an einer öffentlichen oder halböffentlichen spanischen Schule hängen, laut Cristina Barrios vom balearischen Bildungsministerium, von der Klassenstufe ab. Für Grundschullehrer reiche das Staatsexamen. Dieses muss vom balearischen Ministerium anerkannt werden. Dieser Prozess kann allerdings bis zu zwei Jahre dauern, da geprüft werden muss, ob alle in Spanien notwendigen Seminare besucht worden sind. Ist dies nicht der Fall, müssen die jeweiligen Seminare in Spanien nachgeholt werden. Für den Sekundarbereich wird ein zusätzlicher Lehramts-Master verlangt, der an der UIB oder an einer anderen Uni absolviert werden kann. Wichtig: „Neben Spanischkenntnissen muss ein Lehrer das C1-Niveau der katalanischen Sprache nachweisen können“, sagt Cristina Barrios.

Diese Voraussetzungen müssen ebenfalls an der internationalen Schule Ecolea Mallorca erfüllt werden, da sie auf Grundlage spanischen Rechts arbeitet. „Für uns sind die informellen Voraussetzungen aber fast wichtiger als die rechtlichen“, erzählt Sven Olsen, Betreiber der Ecolea. Die Freude am Unterrichten zähle beispielsweise dazu.

Von dem Staatsexamen, Lehramts-Master und den Sprachkenntnissen kann an einer privaten Schule abgewichen werden. Denn sie muss sich nicht an die Vorgaben des balearischem Bildungsministeriums halten. Damit ist eine private Schule besonders für Quereinsteiger geeignet.

Bewerbung

Für eine Anstellung an einer Sprachschule, sollte man sich am besten direkt an den potenziellen Arbeitgeber wenden.

Die Bewerbung für den Wechsel in den Schulbetrieb einer deutschen oder internationalen Schule erfolgt neben den klassischen Stellenanzeigen ebenfalls häufig auf eigene Initiative. „Einen Bedarf gibt es eigentlich immer“, versichert Gabriele Fritsch.

Für die Arbeit an öffentlichen Schulen erfolgt die Anstellung über das Auswahlverfahren des balearischen Bildungsministeriums. Für befristete Stellen gibt es eine Jobbörse vom Ministerium. Alternativ kann man sich regulär über die Beamtenprüfung (oposiciones) für eine Festanstellung bewerben.

Gehalt und Vertrag

Das Gehalt eines Sprachlehrers sei nicht mit dem Gehalt einer fest angestellten Lehrkraft an einer Schule zu vergleichen, erklärt Natalia Poma. „Es hängt auch von der Auslastung der Kurse ab“, sagt Georg Krause von Palmalemán. Arbeite ein Sprachlehrer zwischen vier und sechs Stunden täglich, so könne er auf ein Gehalt von 1.000 bis 1.500 Euro kommen. Auch bei 3PHASE kann ein Vollzeit arbeitender Sprachlehrer zwischen 1.200 und 1.500 Euro pro Monat verdienen.

In der Oberstufe einer öffentlichen Schule verdient ein Lehrer auf Mallorca laut Informationen der Gewerkschaft UGT monatlich etwa 2.643,34 Euro brutto. An der Schule Eurocampus will man dazu keine genauen Angaben machen, denn es hänge davon ab, ob man Grundschul- oder Oberstufenklassen unterrichte. Das Gehalt an der Ecolea richtet sich nach dem spanischen Tarif.

Die Vertragsart unterscheidet sich ebenfalls. An der Deutschen Schule erhalten Lehrkräfte einen normalen Ortsvertrag, ebenso an der Ecolea. Die Mitarbeiter einer Sprachschule sind meist temporär oder unbefristet angestellt. Auch mit selbstständigen Sprachlehrern wird bei „Die Akademie“ und „3PHASE“ zusammengearbeitet. Bei „Palmaleman“ sind viele der Mitarbeiter hingegen sogenannte fijos discontinuos, also fest angestelltes, aber nicht ständig beschäftigtes Personal.