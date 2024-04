Nachhaltig und rentabel: Wie Sie mit Arganöl in Zeiten des Klimawandels risikofrei und ohne Bewässerung Geld verdienen können

Arganöl hat sich in den letzten Jahren zu einem begehrten Produkt in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie entwickelt. Auf dem Markt erzielt das Naturprodukt mittlerweile Verkaufspreise von bis zu 250 Euro pro Liter. Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Arganbäumen auf Mallorca. Der Agrarbaubetrieb Argan Mallorca baut deshalb für seine Kunden Plantagen dieser absolut nachhaltigen Bäume auf der Insel. "Unsere Mission ist es, die außergewöhnlichen Vorteile des Arganbaums zu nutzen und dabei auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu setzen", verspricht das Unternehmen.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Besonders Mallorca sei mit seinem mediterranen Klima für den Anbau von Arganbäumen bestens geeignet. Die Bäume, die ursprünglich aus der Sahara stammen, haben eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an trockene Klimazonen und können mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zunehmenden Wasserknappheit auf der Insel sei der Anbau daher eine äußerst nachhaltige Wahl.

Auch großer wirtschaftlicher Vorteil

Der Anbau von Arganbäumen ist nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht äußerst attraktiv. Jetzt, wo bestehende Brunnen versiegen und neue Brunnenlizenzen kaum erteilt werden, sind die Bäume die einzige Möglichkeit, auf Mallorca in der Landwirtschaft ohne Bewässerung Geld zu verdienen. Alle anderen Kulturen bergen aufgrund der Klimaerwärmung ein Risiko.

Die steigende Nachfrage nach Arganöl in den letzten Jahren hat zu extremen Preisanstiegen geführt. Man könne bei mit einer bemerkenswerten Ernte von bis zu zwei Litern hochwertigem Arganöl pro Baum und Jahr rechnen. "Mit bis zu 600 Arganbäumen pro Hektar bedeutet dies eine beeindruckende Erntemenge, die sowohl qualitativ als auch quantitativ überzeugt", sagt das Unternehmen.

Mit einem Hektar Land und einer Ernte von nur einem Liter pro Jahr können Landwirte so bis zu 60.000 Euro erwirtschaften. Doch die Realität zeigt, dass diese Zahlen eher konservativ geschätzt sind, da der tatsächliche Verkaufspreis oft weit über 250 Euro pro Liter liegt — vor allem bei Bioqualität oder im Direktverkauf.

Argan Mallorca baut, pflegt und erntet Arganplantagen professionell

Das Unternehmen bietet eine Bewertung einer bereits bestehenden Finca oder auch von neu zu erwerbenden Flächen an. Dabei muss man kein Großgrundbesitzer sein: Ab bereits 5.000m2 freier Fläche pflanzt das Unternehmen für seine Kunden eine eigene Arganplantage zur Arganölproduktion.

Arganbäume auf Mallorca / Argan Mallorca

Die Arganbäume werden in optimalen Abständen gepflanzt und können so eine Ertragsmenge von bis zu viermal höher erzielen als bisher angenommen. Die Bäume überzeugen außerdem mit einem schnellen Wachstum: Der Arganbaum beginnt bereits ab ca. 5 Jahren mit der Produktion und ist schon ab ca. 10 Jahren in maximaler Produktion. Mit einer Lebensdauer von bis zu 150 Jahren in Plantagen und sogar bis zu 400 Jahren in freier Wildbahn bieten die Bäume langfristige und stabile Erträge.

Das Unternehmen kümmert sich jedoch nicht nur um das Pflanzen der Bäume, sondern auch um die gesamte Ernte. "Unser Team erntet die gesamte Produktion, ohne dass die Landwirte einen Finger krumm machen müssen." Das Arganöl kann nach der Ernte dann entweder an Großhändler verkauft oder als Manufaktur in Kleinmengen vermarktet werden. Letzteres verspricht oft noch höhere Erträge. Auch die regelmäßige Pflege des Grundstücks, die ohnehin für den Fincabesitzer anfällt, wird vom Agrarbaubetrieb übernommen.

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region

Bei Argan Mallorca setzt man bei der Arbeit besonders auf Qualität, Nachhaltigkeit und auch auf Rentabilität. "Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten", sagt das Unternehmen. Durch die Nutzung dieser Vorteile könnten Landwirte auf Mallorca nicht nur von den ökologischen Vorzügen profitieren, sondern auch wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen aufbauen, die zur nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen.