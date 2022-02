Seit die Apotheken auf Mallorca am 24. Januar mit der Beaufsichtigung bei der Durchführung von Antigentests begannen, fielen 729 der 1.226 durchgeführten Tests positiv aus. Dies entspricht sechs von zehn Antigentests und damit einem sehr hohen Anteil an positiv getesteten Personen von 59,4 Prozent.

Die Positivrate in den Apotheken ist fast doppelt so hoch wie im öffentlichen Gesundheitswesen. Der Anteil an positiv Getesteten liegt dort deutlich niedriger, bei nur 26,52 Prozent. Diese Daten werden in den täglich veröffentlichen Zahlen erfasst.

Schnellere Krankschreibung

Ziel der Durchführung von Antigentests in Apotheken seit dem 24. Januar ist es, die Bearbeitung von Krankmeldungen zu beschleunigen. Offenbar ist das mit ein Grund für die hohe Positivrate, so ein Apotheker gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Er äußerte die Vermutung, die Betroffenen würden erst zu Hause einen Test machen, und wenn dieser positiv ausfällt, in eine Apotheke gehen, um sich ihr Ergebnis bestätigen zu lassen. Damit erhielten sie schneller eine Krankschreibung. /ht