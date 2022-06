Das Gesundheitsministerium hat den ersten Fall von Affenpocken auf den Balearen, der Inselgruppe, zu der auch Mallorca gehört, registriert. Es handelt sich um einen 42-jährigen Touristen aus Großbritannien, der in guter gesundheitlicher Verfassung ist. Er wurde am vergangenen Freitag wegen eines Hautausschlags im Krankenhaus auf Formentera behandelt. Ein mikrobiologischer Test bestätigte am Dienstag den Verdacht auf Affenpocken. Der Mann war bis dahin in einem Hotel auf Formentera untergebracht, ist aber jetzt dauerhaft im Krankenhaus, um seinen Gesundheitszustand zu überwachen und seine Isolierung sicherzustellen, bis er nicht mehr ansteckend ist.

PCR-Test auf Mallorca Unterdessen sucht das Gesundheitsamt nach engen Kontaktpersonen. Bisher konnte nur der Partner oder die Partnerin des Patienten als Kontaktperson ausgemacht werden, der oder die allerdings keine Symptome aufweist. Der mikrobiologische PCR-Test, der sicherstellte, dass der 42-jährige Mann an Affenpocken leidet, wurde im Landeskrankenhaus Son Espases auf Mallorca gemacht. Dort haben sie seit einer Woche die notwendigen Mittel, um die Tests selbst durchzuführen und nicht nach Madrid schicken zu müssen. In Spanien hat es laut dem Gesundheitsinstitut Carlos III bis zum Montag 198 bestätigte Fälle von Affenpocken gegeben. 183 der Fälle kommen aus Madrid. Der Fall in Formentera ist noch nicht in diese Statistik geflossen, da er erst am Dienstag bestätigt wurde. /mwp