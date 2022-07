Der Chef des balearischen Gesundheitssystems IB-Salut, Juli Fuster, hat am Freitag (22.7.) seinen Rücktritt angekündigt. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der Balearen die Landesregierung verurteilt, weil Fuster in ein Auswahlverfahren für Beamte eingegriffen hatte, an dem seine Tochter teilnahm.

Fuster erklärte, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, wolle aber das Ansehen des Gesundheitsministeriums nicht beschädigen. Die zuständige Ministerin ist seine Gattin, Patricia Gómez. Zudem erklärte Fuster, dass er keine Zweifel an der Rechtschaffenheit der Auswahlverfahren aufkommen lassen wolle. Am Montag wird er auf einer Pressekonferenz seine Version der Ereignisse darlegen. Der politische Druck auf Fuster war in den vergangenen Tagen gestiegen. Die Oppositionsparteien PP und Ciudadanos hatten seine Entlassung gefordert. Auch beim linken Juniorpartner der Regierung, Podem, hatte sich Unmut breit gemacht. /pss