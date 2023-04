Zehn Jahre gibt es die Privatklinik Hospital Parque de Llevant in Porto Cristo im Osten von Mallorca nun schon. Das Jubiläum war Anlass für eine Gala am Montag (17.4.) im Auditorium von Manacor. Dort kamen Belegschaft, Vertreter der Gesundheitsbranche und Politiker zusammen, um den Geburtstag gemeinsam zu begehen. Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses wurden bei der Feierstunde ausgezeichnet.

Unter anderem war auch die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez und die Präsidentin der Unternehmervereinigung CAEB, Carmen Planas, vor Ort. Planas lobte die Klinik als "Referenzkrankenhaus" im Osten der Insel.

Im Hospital Parque de Llevant arbeiten momentan über 330 Angestellte. Im Jahr 2022 gab es in der Klinik über 60.000 Sprechstunden, mehr als 37.000 Fälle in der Notaufnahme, 15.000 Krankenhausaufenthalte und fast 4.000 Operationen. In der Klinik selbst gibt es inzwischen rund 30 verschiedene Fachrichtungen, drei OP-Säle und 70 Betten, sechs davon auf der Intensivstation. Die sogenannte Residencia de Llevant, in der sich unter anderem eine Seniorenresidenz, eine Tagespflege und Reha-Einrichtungen befinden, ist derzeit zu knapp 100 Prozent belegt. /jk