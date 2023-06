Privatkliniken hoffen darauf, Mallorca-Urlauber weiter behandeln zu können

Seit Juli 2021 ist eine Vereinbarung zwischen der balearischen Gesundheitsbehörde Ib-Salut und den Privatkliniken auf Mallorca sowie den Nachbarinseln in Kraft, die eine Überlastung des Gesundheitssystems auf den Inseln während der Corona-Pandemie verhindern sollte. In dieser Zeit sollten Urlauberinnen und Urlauber sowie andere Nicht-Residenten bei Notfällen statt in die staatliche Gesundheitsversorgung an die privaten Einrichtungen überstellt werden.

Mehr zum Thema Mallorca-Urlauber müssen wieder in die öffentlichen Krankenhäuser und Notaufnahmen