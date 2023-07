Seit August 2020 durften Urlauber und Residenten in den Außenbereichen der Lokale auf den Balearen nicht mehr rauchen. Seit Mittwoch (5.7.) ist das nun wieder möglich, wie eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage bestätigte. An diesem Tag ist die Gesetzesänderung im spanischen Amtsblatt BOE veröffentlicht worden.

Das Rauchverbot war Teil eines Maßnahmenpakets gegen das Coronavirus. Obwohl später fast alle anderen Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden, blieb das Rauchverbot auf Mallorca zunächst bestehen und sollte eigentlich sogar Schritt für Schritt ausgeweitet werden.

Balearen-Regierung hielt zunächst weiter an Rauchverbot fest

Auch im März 2022, als andere Autonome Regionen das Rauchverbot kippten, hielt die Balearen-Regierung wie auch beispielsweise Valencia weiter daran fest. Laut der Sonderregelung, die nur für die Balearen galt, mussten Raucher zuletzt immer an einer Stelle stehen bleiben und durfte beim Qualmen nicht herumlaufen. Theoretisch galt sogar ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Passanten. Praktisch wurden diese Sonderregeln aber quasi nie kontrolliert. Auch Shisha-Bars auf Mallorca durften seither keine Wasserpfeifen mehr an Kunden ausgeben.

Die balearische Krebshilfe (Asociación contra el Cáncer de Baleares) hat angesicht der Änderung schon Ende Mai eine Kampagne gestartet, mit der sie die Betreiber von Lokalen und Bars dazu ermutigen will, ihre Außenbereiche auch weiterhin zu rauchfreien Orten zu erklären. Dem Aufruf schloss sich als erstes Lokal die Traditionsbar Bar Bosch im Zentrum von Palma an. Ihr folgten wenig später die Bar España Ca'n Vinagre in der Calle Oms wie auch die Cafetería Jardín de la Real in Palma. Auch die Außenbereiche folgender Lokale sind weiterhin rauchfrei:

Restaurante Brisas del Mediterráneo (Can Pastilla)

Bar Ca'n Rafael (s'Arenal)

Restaurante Playa Marina (Felanitx)

Auch diese Orte sollen noch rauchfrei werden

Was noch aussteht, ist eine Änderung des Antirauchergesetzes durch die Zentralregierung. Darin sollte unter anderem festgelegt sein, dass die Preise für Zigaretten und Tabak spanienweit angehoben werden sollen. Zudem soll das Rauchverbot auf andere Orte im öffentlichen Raum ausgeweitet werden – etwa Stränden, Parks, Fußballfeldern, Sportanlagen wie auch Konzerten.

Hier bedarf es keiner Masken mehr

Das gekippte Rauchverbot in den Außenbereichen von Bars und Restaurants ist nicht die einzige Neuheit. Residenten und Urlauber müssen in Apotheken, Gesundheitszentren, Krankenhäusern und sozialmedizinischen Zentren seit Mittwoch (5.7.) keine Masken mehr tragen. /sw