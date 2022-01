Unter den Maklern der Insel ist man sich einig – das letzte Jahr war für die Branche großartig. Das zeigt eine kleine Umfrage unter Spezialisten. Kent Steinbach, Porta Mallorquina-Verantwortlicher für Palma und den Südwesten der Insel, bringt das Fazit für das letzte Jahr auf den Punkt: „Das Jahr 2021 war sensationell – Mallorca erlebte einen regelrechten Run auf hochwertige Ferienimmobilien, der insbesondere in den Hotspots der Insel den Markt praktisch leergefegt hat. Rasant steigende Immobilienpreise in den begehrten Lagen sind die Folge, fördern aber auch Innovationen, Start-ups und neue Eigentumsmodelle.“ Er ist sich sicher: „Diese Trends scheinen sich in 2022 noch zu verstärken. Der Markt bleibt ausgesprochen spannend.“ Seine Kollegen wissen ähnliches zu berichten, wie zum Beispiel der Managing Director Luis M. Heymann von Finest Selection Real Estate: „Bereits seit Jahren steigt das Preisniveau auf Mallorca. Den Käuferinnen und Käufern geht es seit Beginn der Pandemie allerdings nicht mehr zwangsläufig um die Rendite, sondern um die Sicherheit und die Lebensqualität.“

Mallorca als optimale Rückzieh-Option Tatsächlich ist und bleibt Mallorca die Destination Nummer Eins für Erholungssuchende in Europa, und die Insel wird die Krise gut überstehen. Garanten dafür sind die perfekte Infrastruktur, die Sicherheit, das gute Klima und die internationale Klientel. Die Experten der Branche stimmen darin überein, dass ein Ende des Preisanstiegs auf dem Immobilienmarkt vorerst nicht in Sicht ist und der Markt mindestens noch bis 2024 stark anziehen wird. Besonders im Luxussegment treiben die Folgen der Corona-Pandemie und Faktoren wie die Negativzinsen und die unsichere Lage auf den Finanzmärkten die Immobilienpreise nach oben und immer mehr vermögende Menschen lernen die Insel als perfekten Standort schätzen. Das bestätigt auch Sales Agent Lucas Froese von Lucas Froese Real Estate: „Das Jahr 2021 endet mit einer enorm hohen Nachfrage von Ferienimmobilien auf Mallorca. Viele Kunden, wollen nach den Corona Lockdowns in ihren Heimatländern eine Rückzieh-Option auf der Insel haben. Wir selbst sehen, wie besonders der Südosten sehr stark am Wachsen ist. Fallende Preise sind im Moment eher weniger zu erwarten, im Gegensatz, wir erwarten das die Preise weiterhin nach oben gehen, und Mallorca bleibt sowieso immer eine solide Investment-Anlage.” Co-Ownership-Modell – die clevere Alternative Dabei werden die Käufer im Vergleich zu vergangenen Jahren immer jünger, sind aber nicht minder anspruchsvoll. Sie sind für neue Modelle offen und nicht unbedingt gewillt, viele Millionen für die Erfüllung ihres Traumes auf den Tisch zu legen. Immer mehr Menschen setzen auf ein zukunftsweisendes Konzept. Christopher Brandon Landvogt, Geschäftsführer von Bellavista Real Estate Group, sagt hierzu: „Die eigene Ferienimmobilie ist derzeit besonders gefragt. Nach den Erfahrungen im Lockdown erscheint sie begehrter als je zuvor. Ein interessanter Aspekt ist, dass sich besonders beliebte Insel-Standorte saisonal für unterschiedliche Interessentengruppen etabliert haben. Ein Co-Ownership-Modell scheint eine clevere Alternative zu sein, um auf die steigende Nachfrage zu reagieren und gleichzeitig Leerstand zu minimieren.” Bezahlbare und stressfreie Investition in ein zweites, sonniges Zuhause Eine clevere Alternative? Was verbirgt sich hinter diesem Prinzip? Das sogenannte Co-Ownership-Modell hat nichts mit dem Time-Sharing-Modell zu tun, da es sich um tatsächliches Eigentum durch einen Anteil an der Immobilie handelt. VillaCircle ist auf Mallorca der Pionier dieses neuartigen Konzepts und damit so erfolgreich, dass es nicht nur bei Kunden auf immer mehr Interesse stößt, sondern auch viele Kollegen aus der Immobilienbranche aufmerksam werden. Maxie Renner, Chief Sales Officer bei VillaCircle, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Maklern und Bauträgern vor Ort, die dazu beitragen, VillaCircle auf der Insel noch bekannter zu machen und Ferienimmobilien anbieten zu können, die auf die Bedürfnisse der Kaufinteressierten zugeschnitten sind. Es ist bemerkenswert, wie viele Interessierte wir über unsere Plattform für die Objekte bereits gewinnen konnten, auch wenn die Preissteigerungen anhalten.“ Und sie wird noch etwas konkreter: „Unser Konzept des Miteigentums von Ferienimmobilien folgt einer umweltschonenden Geschäftslogik und sichert unseren anspruchsvollen Kundinnen und Kunden ein kleines Stück vom großen Glück – das zweite Zuhause.“ Willkommen in der Zukunft des sorgenfreien Immobilienbesitzes Co-Ownership ist tatsächlich eine sehr attraktive Alternative zum gängigen Immobilienerwerb: Die Vorzüge des Eigentums sind mit einer Full-Service-Verwaltung vor Ort kombiniert und so werden nicht nur die Kosten bei der Anschaffung, sondern auch im laufenden Betrieb auf einen Bruchteil gesenkt, ohne die Nutzung merklich einzuschränken. Auf diese Weise wird eigener Besitz für immer mehr Menschen zugänglich. Maxie Renner bestätigt das: „Die meisten Ferienimmobilien auf Mallorca werden pro Jahr nur acht bis zehn Wochen durch die Eigentümer selbst genutzt. Trotzdem müssen Eigentümer bisher den gesamten Kaufpreis sowie die laufenden Kosten allein tragen. Bei uns können Interessierte hochwertiges Eigentum zu einem Bruchteil der normalerweise nötigen Investitionssumme sichern, damit entkräften wir mit dem VillaCircle Co-Ownership Konzept auf Anhieb die zwei wichtigsten Argumente: Zum einen, dass man sich ein Traumhaus nicht leisten könne, oder aber, dass man zu selten da sei, damit sich ein eigenes Ferienhaus lohnt." Immobilien "Viel mehr Menschen den Traum eines eigenen Ferienhauses ermöglichen" Mit einer durchdachten App sorgt VillaCircle dafür, dass jeder Teilbesitzer sein Feriendomizil sorgenfrei und zur gewünschten Zeit nutzen kann. Gleichzeitig wird VillaCircle so dem steigenden Trend der Digitalität gerecht, der bei Transaktionen im Immobilienbereich immer beliebter wird und Reibungsverluste beim Erwerb von Immobilien verringert. Umso mehr spielt die Rechtssicherheit in dieser neuartigen Miteigentumskategorie eine wichtige Rolle. Dafür etabliert VillaCircle Produkte, die Rechtssicherheit, Vertrauen und Expertise im Immobilienrecht garantieren. Überzeugen Sie sich selbst: www.villacircle.com