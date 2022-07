Mallorca-Liebhaber, die sich einen Wohnsitz auf der Insel wünschen, sollten nicht lange zögern, denn eine Lage wie die des Neubaukomplexes Adelfas de Es Trenc ist extrem selten geworden. Der Baustart erfolgte Anfang Juni dieses Jahres und die Fertigstellung ist bereits für 2024 geplant. Sichern Sie sich ein Stück vom Paradies!

Eine ganz besondere Gelegenheit für das eigene Inselzuhause

Die großzügige Apartmentanlage Adelfas de Es Trenc besteht aus neun freistehenden Wohneinheiten, die in elegantem Weiß mit Natursteinelementen eine moderne architektonische Sprache sprechen und sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Der zukünftige Wohnungsbesitzer kann wählen zwischen zwei und drei Doppelschlafzimmern und einem privaten Garten oder einer Dachterrasse. Alle der 69 Wohnungen haben große, verglaste Terrassen, geräumige Wohn-/Esszimmer, qualitativ hochwertig ausgestatte Neubauküchen und zwei elegante Bäder, eines davon en suite.

Dort, wo der Oleander blüht

Wie der Name der Anlage „Adalfas“ – zu Deutsch „Oleander“ – bereits vermuten lässt, ist die Anlage in einen üppig blühenden Gemeinschaftsgarten gebettet und der betörende Duft dieser in rosa, weiß oder rot blühenden Pflanzen vermischt sich mit der Meeresbrise. In der Mitte der Anlange steht den Bewohnern ein großer Salzwasser-Swimmingpool mit Kinderplanschbecken zur Verfügung, um den sich die neun Gebäude mit viel Platz untereinander verteilen.

Zum Entspannen und Sonne tanken erwarten weiche Sonnenliegen am Pool sowie Club-Sessel und Chillout-Sofas an der Poolterrasse. Hier oder in dem modernen Fitnessstudio, das ausschließlich für die Anwohner gedacht ist, können sich die Nachbarn untereinander kennenlernen, wenn Geselligkeit gewünscht ist, wohingegen der eigene Garten oder die eigene Dachterrasse Privatsphäre verspricht.

Solarzellen und Ladestationen für E-Autos

Die Anlage setzt auf ein nachhaltiges, zukunftsgerechtes Wohnen, und jede Wohnung verfügt über das in Spanien erforderliche Energiezertifikat der Klasse A. Zum Heizen und Kühlen der Wohnungen wird ein sauberes, regeneratives System der Energieversorgung genutzt. Ganz im Trend der Zeit sind auch die Parkplätze: Die Außenparkplätze sind mit Ladestationen für Elektroautos versehen und die Parkplatzdächer mit Solarfeldern ausgestattet. Von jedem Wohnblock führt ein kleiner Weg zu den überdachten Parkplätzen, die am Rande der Anlage liegen.

Für Sportbegeisterte und Wasserratten

Auch das Umfeld von Adelfas de Es Trenc verspricht eine hohe Lebensqualität, nicht nur aufgrund der Strandnähe. Dabei ist der Es Trenc – der aufgrund seiner Länge, hervorragenden Wasserqualität und türkisblauen Farbe gerne mit einem Karibikstrand verglichen wird – nicht der einzige Strand, der sozusagen „um die Ecke“ liegt.

Weitere lange Sandstrände in der Nachbarschaft sind zum Beispiel die Platja de Sa Ràpita und die Platja de Ses Covetes. Wer gerne Sport, insbesondere Wassersport, betreibt, wird sich in den flachen Süden der Insel mit seinen vielen Stränden und Buchten verlieben. Hier kann gesegelt oder Motorboot gefahren werden, und ganz in der Nähe liegen die beiden Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol. Die meistens ruhige See im Süden der Insel eignet sich hervorragend zum Stand Up Paddeln, Kajakfahren oder Wasserski. Taucher und Schnorchler erfreuen sich an der Unterwasserwelt und der guten Sicht in diesem kristallklaren Wasser und Strandspaziergänger an der Länge der Strände und Weite der Landschaft.

Lebhaftes Dorfleben gleich neben

Die Adelfas de Es Trenc befinden sich in einer Gegend, die den Besucher beständig mit Sonne verwöhnt, wo sich Mallorca in all seiner Schönheit zeigt und wo man auftanken und entspannen kann. Gleichzeitig sind alle Annehmlichkeiten aufgrund einer sehr guten Infrastruktur ganz in der Nähe. Zum Beispiel im mit dem Auto lediglich zehn Minuten entfernten Ort Campos. Die kleine, von weiten Feldern umgebene Gemeindehauptstadt ist ein pittoreskes Dorf mit traditioneller Lebensweise und empfehlenswerten Einkehrmöglichkeiten.

Neben rustikalen Bars, angesagten Cafés, guten Restaurants und über den Ort hinaus bekannten Bäckereien bietet Campos einen Wochenmarkt und viele kleine, aber feine Lädchen, aber auch große Einkaufszentren wie Mercadona, Lidl, Eroski und Müller. Ebenso sind Sportanlagen und -zentren, Schulen und Kindergärten und mit Ärztezentren eine medizinische Versorgung vorhanden. Unter Radsportlern haben die Fahrradgeschäfte und Werkstätten einen guten Ruf, erfreut sich dieser Landstrich doch einer besonderen Beliebtheit bei den Radlern.

Attraktiv zum Leben rund ums Jahr

Campos ist nicht das einzige Dorf in der Nachbarschaft, das einen ganz eigenen Charme hat. Auch die Sandsteindörfer Santanyí und Ses Salines sind nicht weit entfernt, und die Küste der Nachbarschaft lockt mit vielen kleinen und größeren Buchten. Lediglich eine halbe Stunde Autofahrt dauert es zum Flughafen von Palma und nicht viel weiter bis in die pulsierende und spannende Inselhauptstadt. Doch zurückfliegen möchte man nur ungerne, denn eigentlich lässt es sich hier sehr gut das ganze Jahr verbringen.

Dafür ist das neue Adelfas-Domizil perfekt ausgerüstet, und die kühleren Jahreszeiten eignen sich zum Spazierengehen oder Wandern, Radfahren, Ausreiten und um die Natur und andere Inselecken zu erkunden. Auch die Dörfer schlafen im Winter nicht, obwohl es außerhalb der Saison noch ein bisschen ruhiger zugeht als normalerweise.

