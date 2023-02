Dass Hollywood-Star Nicole Kidman von Mallorca überaus angetan ist, ist nun schon verschiedentlich berichtet worden. Nun ist auch ein weiterer möglicher Grund für so viel Begeisterung bekannt geworden: Laut dem englischsprachigen "Mallorca Bulletin" übernachtete die Schauspielerin in einer 65-Millionen-Euro-Villa in Palmas Nobelviertel Son Vida. Kidman weilte zu den Dreharbeiten der US-Serie "Lioness" auf Mallorca und hat die Insel inzwischen wieder verlassen.