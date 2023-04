Haus verkauft: 20 Mieter werden in Peguera auf Mallorca aus ihren Wohnungen geworfen

Weil das Haus, in dem sie wohnen, verkauft wurde, müssen etwa 20 Mieter in Peguera auf Mallorca ihre Wohnungen räumen. Und zwar innerhalb der kommenden drei Monate. Zu Beginn der Hochsaison ist es schwierig in der Gemeinde Calvià überhaupt eine Wohnung zu finden, geschweige denn eine bezahlbare Unterkunft. "Wir können uns keine Wohnung für 1.300 Euro im Monat leisten", sagt eine Mieterin der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Am Ende werden wir uns entscheiden müssen, ob wir Miete zahlen oder essen wollen."

Anfang April bekamen die Bewohner des Hauses einen Brief von ihrem bisherigen Eigentümer, in dem Folgendes zu lesen war. "Wie Sie bereits informiert wurden, stand das Gebäude, in dem Sie trotz Ablauf des Mietverhältnisses wohnen, zum Verkauf. Daher müssen Sie nun, wo es verkauft wurde, wie besprochen ihre Wohnung räumen." Doch die Mieter sagen übereinstimmend, dass sie weder vorgewarnt wurden, noch abgelaufene Mietverträge haben.

Anwalt: Mietverträge schlecht gemacht

"Unsere Mietverträge wurden für sechs Monate abgeschlossen. Dann wurden sie für weitere sechs Monate verlängert. Und als das Jahr um war, wurden sie für weitere fünf Jahre verlängert", so die Bewohner. Manche der Mieter wohnen schon seit Jahren mit diesen verlängerten Mietverträgen im Gebäude.

Die Mieter haben sich an einen Anwalt gewandt, der sagte, dass die Mietverträge "schlecht gemacht" seien. "Laut dem Anwalt stehen uns noch fünf Jahre in diesem Gebäude zu", sagt einer der Nachbarn. Die Betroffenen haben sich auch an das Rathaus von Calvià gewandt. Am 26. April haben sie einen Termin mit einem Sozialarbeiter, wie sie sagen.

Nur wenig kompromissbereit

Die neuen Eigentümer scheinen bisher nur wenig kompromissbereit. Sie schickten eine Mitteilung, in der sie darauf hinwiesen, dass die Mieter nach den Angaben der früheren Eigentümer die Wohnungen "ohne gültigen Mietvertrag" bewohnen. Sie teilten den Nachbarn mit, dass sie sich mit ihnen in Verbindung setzen werden, um "die Räumung der besagten Wohnungen zu koordinieren".

Die Mieter leben in großer Angst. "Es gibt Menschen, die haben nicht einmal ein Auto, in dem sie im Notfall schlafen können. Und nicht jeder hat Familie auf der Insel, der ihn aufnehmen kann", sagten sie dem "Diario de Mallorca". Eine Anwohnerin habe eine kleine Tochter.

Tatsächlich sind die Mieten in der Urlaubersaison in Calvià sehr hoch. Nach Angaben des Immobilienportals Fotocasa liegt der durchschnittliche Mietpreis (kalt) für eine Einzimmerwohnung in Calvià bei 900 Euro. Bei Wohnungen mit zwei Schlafzimmern sind es bereits 2.007 Euro, während der Durchschnittspreis für Wohnungen mit drei Schlafzimmern 3.034 Euro beträgt. /mwp