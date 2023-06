Leben in einer Höhle: Dieses Haus auf Mallorca ist einzigartig

Immobilienbesitz auf Mallorca ist eine teure Angelegenheit, selbst wenn man quasi in einer Höhle lebt. Eine Immobilienagentur bietet gerade eine Villa an, die in den Felsen integriert ist. Das Haus steht in der Nähe von Felanitx im Südosten der Insel und bietet an jeder Rückwand Naturstein, so wie er eben vor Tausenden von Jahren entstanden ist.

