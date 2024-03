Das Anwesen der "Königin von Mallorca" steht zum Verkauf. Ein Jahr nach dem Tod der Socitey-Dame Cristina Macaya wird ihre im toskanischen Stil gehaltene Finca Es Canyar in der Gemeinde Establiments auf der Plattform Idealista für rund 24,5 Millionen Euro angeboten.

Das rund 320.000 Quadratmeter große Anwesen verfügt über zwölf Zimmer und zehn Badezimmer. Neben dem Haupthaus gibt es vier weitere Gebäude auf dem Grundstück, darunter zwei Gästehäuser, die 180 und 150 Quadratmeter groß sind. Desweiteren verfügt die Finca über einen großen Pool, Gärten und einen Tennisplatz.

Treffpunkt der High Society

Das Gebäude war in den vergangenen Jahrzehnten ein Treffpunkt für die internationale High Society. Unter anderem waren hier Ex-US-Präsident Bill Clinton, Schauspieler Michael Douglas und Schauspielerin Gwyneth Paltrow, der Modedesigner Valentino und der Musiker Van Morrison zu Gast. Auch mit den deutschen Immobilienunternehmern Matthias Kühn und Christian Völkers ließ sich Macaya bei gesellschaftlichen Ereignissen ablichten.

Cristina Macaya, die mit bürgerlichem Namen Cristina López-Mancisidor Gordillo hieß, war die Witwe des früh verstorbenen Finanzunternehmers Javier Macaya. Später war sie lange mit dem Gastro-Unternehmer und Kunst-Mäzen Plácido Arango liiert, bevor die Beziehung im Guten auseinanderging.

Soziales Engagement

Arango ließ es seiner Ex-Partnerin und den Kindern an nichts fehlen, und Cristina Macaya nutzte das Geld und die Kreise, in denen sie verkehrte, für gute Zwecke. Unter anderem war sie zehn Jahre lang Präsidentin des Roten Kreuzes auf Mallorca. Von der UN wurde Macaya im Jahr 2006 mit dem Preis Women Together für ihr Engagement für Mütter im Gefängnis ausgezeichnet.

Die allseits beliebte Gastgeberin starb am 2. März 2023 an einer Krebserkrankung. Sie hinterließ vier Kinder und 17 Enkelkinder.