Wer sich für Comics und Bildbände begeistert, sollte sich in den kommenden Tagen viel Zeit nehmen: Die 15. Ausgabe des Festivals Còmic Nostrum bietet vom 20. bis 23. Oktober ein üppiges Programm mit Ausstellungen, Masterclasses für Profis und Studenten, Buchpräsentationen, Treffen mit Vertretern der Szene, Workshops, etwa mit der Illustratorin Nívola Uyá (Drucken mit Pflanzen für Kinder ab 5 Jahren, 22.10., 10–11.45 Uhr) und vielen anderen Highlights – darunter ein Pop-up-Comic-Markt im Hof des Kulturzentrums La Misericòrdia (22.10., 10–20 Uhr und 23.10., 10–14 Uhr) oder ein Cosplay-Wettbewerb für Kinder und Erwachsene (22.10., 18.20 Uhr).

Vier Ausstellungen im Casal Solleric

Epizentrum des Festivals ist das Casal Solleric, wo am Donnerstag um 19 Uhr vier Ausstellungen eröffnet werden, die natürlich auch noch nach dem Event besucht werden können: Im Zwischengeschoss gibt es eine Ausstellung mit 130 Original-Seiten der US-amerikanischen Comic-Ikone Joe Kubert (1926–2012) zu sehen, der für Serien wie „Sgt Rock“, „Tarzan“ und „Enemy Ace“ verantwortlich zeichnete (Führung mit Florentino Flórez: 22.10., 11.30 Uhr).

Protagonist einer weiteren Ausstellung ist der 1948 geborene, französische Comiczeichner André Juillard: Besucher können 60 Seiten seiner Serie „Blake und Mortimer“ bewundern – ein Klassiker (Treffen mit Juillard: 22.10., 17.40 Uhr).

Daneben widmet sich die Schau „Sundays“ im Innenhof den Sonntagsseiten der amerikanischen Presse in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts; das Schaufenster am Passeig del Born zeigt „Totes som tebeos!!“. Weitere Ausstellungen locken in La Misericòrdia und an verschiedenen Orten von Palma.

Alle Programminfos: comicmallorca.com