Der sterbende Schwan ist sein Alter Ego: Joaquín Asiain aus der nordspanischen Region Navarra, der nahe Stuttgart lebt, ist einer der besten spanischen Tenöre – und spezialisiert auf eine wunderliche Bühnenfigur. In der szenischen Kantate Carmina Burana von Carl Orff gibt es die ironische Arie des gebratenen Federviehs, das in einem Klagelied sein Schicksal in der Pfanne bejammert. Die Partie ist ein Glanzstück im „Wirtshaus“-Teil bei der Vertonung der aus dem Mittelalter überlieferten Texte.

Balearen-Sinfoniker spielen am 6. Oktober im Auditorium in Palma de Mallorca

2021 feierte Asiain offiziell sein 225. Schwanen-Jubiläum, inoffiziell waren es mehr Auftritte. „Dieses Jahr habe ich schon zwölf Schwäne hinter mir“, sagt er im Telefonat. Und der nächste ist im Anflug: Am 6. Oktober wird der Tenor beim ersten Saison-Konzert der Balearen-Sinfoniker im Auditorium auf der Bühne stehen – mit der Sopranistin Amparo Navarro, dem österreichischen Bariton Günter Haumer, dem Universitätschor und dem Knabenchor der Blauets. Zuletzt sang Asiain bei einem Rossini-Konzert 2015 auf Mallorca. Die Carmina Burana ist seine erste auf der Insel seit 2003.

Für einen Tenor hat es die Rolle des leidenden Vogels in sich: Dreimal hohes C, weitere drei hohe D und neun hohe H gilt es zu meistern. „Es ist eine kurze Partie, aber anspruchsvoll: In dreieinhalb Minuten muss ich eine kleine Oper vermitteln“, so Asiain. Stimmlich und schauspielerisch gibt er alles: Bei einer Inszenierung der legendären katalanischen Theaterkompanie La Fura dels Baus hing der Tenor schon einmal im Geflügel-Kostüm an einem Kran. Konventionell singt er die herzzerreißenden Töne zwar im Stehen, aber immer mit Inbrunst: Man könne fast die knusprigen Keulen riechen, schrieb eine Kölner Lokalzeitung in einer Rezension. Und die Salzburger Kulturzeitung lobte Asiains „mimische Garnierung“ des Schwans am Spieß.