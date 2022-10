Stepptanz, das ist weit mehr als Fred Astaire und Ginger Rogers. „Die Künstler machen Musik mit ihren Füßen“, sagt Basilio González, der früher selbst Stepptänzer war und inzwischen mit seiner Partnerin Anna Subirana ein Stepptanzfestival veranstaltet.

Angebote für Menschen ohne Vorerfahrung

Nach zwölf Editionen in Barcelona fand im vergangenen Jahr das Tap On zum ersten Mal auf Mallorca statt. Auch für die zweite Edition vom 12. bis 16. Oktober hat González Profis für Kurse und Auftritte eingeladen. Um die 100 Stepptänzer aus allen Ecken Spaniens und auch aus anderen Ländern Europas haben zugesagt. „Viele unterrichten selbst und wollen hier neue Techniken lernen oder sich einfach auf den neuesten Stand bringen“, sagt González.

Für Menschen, die keine Vorerfahrungen im Stepptanz haben, bietet das Festival täglich kostenlose Kurse um 17.30 Uhr. Wer nicht mitmachen, sondern nur zuschauen will, dem empfiehlt González die Tap Jam am 12. Oktober (Eintritt 10 Euro) oder die Gala am 16. Oktober (25 Euro). Mehr Infos unter: taponmallorca.com