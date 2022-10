Claudio Monteverdi, Giacomo Puccini und Guiseppe Verdi: Mit diesem Trio geht das Teatre Principal in die 37. Opernsaison. Am 21. und 23. Oktober macht „L’Orfeo“ den Anfang. Die Oper ist in dieser Saison erstmals Teil des Programms. Die Inszenierung, die auf einer Aufführung an der Opéra de Dijon im Jahr 2016 basiert, wird keineswegs altbacken sein: Für die Eigenproduktion ließ sich Regisseur Yves Lenoir von Rockstars und von seinen Aufenthalten im Chelsea Hotel in New York inspirieren.

Produktion des Kroatischen Nationaltheaters auf Mallorca Weiter geht es am 20., 22. und 24. Februar mit „La Bohème“. Der Puccini-Klassiker wird in der Produktion des Teatro Comunale di Modena deutlich klassischer daherkommen, für die Leo Nucci verantwortlich zeichnet. Den krönenden Abschluss bildet am 17., 19. und 21. Juni die „La Traviata“-Produktion des Kroatischen Nationaltheaters in Zagreb. Karten für 10–80 Euro sowie vergünstigte Abos gibt es hier. Ebenfalls am Teatre Principal, aber nicht als Teil der Opernsaison, läuft die Oper „L’Arxiduc“ über Erzherzog Ludwig Salvator (25. und 27. November).