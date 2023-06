49 Aufführungen in fünf Monaten: Das Teatre Principal in Palma hat das Programm zur Spielzeit 2023/24 vorgestellt, die am 14. September beginnt. In der Sparte Theater geht es am 16. und 17. September los mit einer Wiederaufnahme der erfolgreichen Eigenproduktion „Reis del món“, die auf dem gleichnamigen Roman von Sebastià Alzamora basiert.