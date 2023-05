So sieht gut investiertes Geld aus: Die Kulturabteilung der Stadt Palma hat während der Pandemie 150.000 Euro in den Ankauf neuer Werke investiert. Davon profitierten nicht nur die Künstler, sondern auch die Qualität der städtischen Sammlung. Wer wissen möchte, welche 18 von insgesamt 539 präsentierten Arbeiten das Expertenkomitee auswählte, kann seine Neugier nun im Casal Solleric befriedigen: Dort sind die Werke aktuell in einer Ausstellung zu sehen. Für Urlauber eine gute Gelegenheit, ein Best-of der Kunstszene der Insel kennenzulernen.

Mehr zum Thema Vielseitig und mit Sinn für Humor: Ausstellung in Palma de Mallorca beschäftigt sich mit der Künstlerin Dolores Sampol