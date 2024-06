Klassik-Festivals im Sommer auf Mallorca: Die Konzertreihen im Überblick

Castell Classics

Eine Fusion aus Musik, Kulinarik und besonderer Atmosphäre gibt es jedes Jahr bei der Reihe Castell Classics im Hotel Castell Son Claret. Am 13.6. treten talentierte Solisten des Young Singers Project der Salzburger Festspiele auf. Für das zweite Konzert am 18.7. konnten die Veranstalter die moldawische Sopranistin Valentina Nafornita gewinnen, die tags zuvor im Castell de Bellver singt. Das große Finale bestreiten am 8.8. die besten Nachwuchsstimmen von der Hamburgischen Staatsoper. Karten für Konzert und Abendessen kosten 295 Euro.

Festival Bellver

Die Sommer-Konzertreihe im Castell de Bellver ist ein Pflichttermin für Freunde der Balearen-Sinfoniker. Eine Gala Lírica mit Opernauszügen eröffnet das Festival am 14.6., dann spielt am 27.6. der Cellist Pablo Ferrández. Am 4.7. stehen unter Leitung von Jonathan Cohen u.a. Stücke von Händel und Mozart auf dem Programm. Das Projekt Petita Simfònica will am 11.7. Kinder an Klassik heranführen. Dann geht es am 17.7. mit Gesang von Valentina Nafornita und am 25.7. mit der Violinistin Leticia Moreno weiter. Der Kreis schließt sich am 7.8. mit noch einer Gala Lírica (Karten ab 25 Euro).

Die Sopranistin Valentina Nafornita singt im Castell Bellver und im Castell Son Claret. / Manfred Baumann

Sonam per tu

Intimer geht es bei den Gratis-Kammermusikkonzerten der Sinfoniker zu. Auf Mallorca gibt es noch drei Termine: am 20.6. in Petra, am 21.6. in Colònia de Sant Pere und am 23.6. in Porreres. Infos zum Programm gibt es hier.

FestMusic Mallorca

Das ehemalige Festival Son Bono bietet in diesem Jahr sieben Konzerte, die vom 8.6. bis 28.9. im Stadtpalast Can Vivot und auf der Finca Son Bono stattfinden (Karten: ab 15 Euro).

Festival de Deià

Ein dicker Fisch unter den Klassik-Reihen der Insel ist zweifellos das Festival Internacional de Música de Deià mit Hauptsitz in Son Marroig. Die bereits 46. Ausgabe in diesem Jahr deckt mit mehr als 50 Konzerten einen Zeitraum von Juni bis Oktober ab. Mit von der Partie sind internationale Künstler wie Pascal Rogé (26.6.), Moye Chen (3.7.), das Sigi Quartet (10.7.), Gino Castelli (24.7.), William Bracken (31.7.) oder Zuill Bailey (21./28.8.), aber auch viele lokale Musiker (Karten: 30 Euro).

Festival de Pollença

Das Festival de Pollença beschert uns im August sieben hochkarätige Konzerte im Claustre de Sant Domingo. Zum Programm dieses Jahr gehören das Philharmonische Orchester von Luxemburg mit dem Pianisten Bruce Liu (4.8.), die Pianistin Yuja Wang (7.8.), das Trio Vibrart (10.8.), das Ensemble Le Consort mit dem Geiger Théotime Langlois de Swarte (17.8.), das Freiburger Barockorchester mit dem Cembalisten und Pianisten Kristian Bezuidenhout (24.8.), Cello Republic (26.8.) und das Orquestra de la Comunitat Valenciana mit dem Geiger Sergei Chatschatrjan (30.8.). Karten: 16–35 Euro.

Die chinesische Pianistin Yuja Wang beehrt das Festival Pollença. / Veranstalter

Festival Cap Rocat

Das Festival Cap Rocat bringt uns große Namen der Opernszene. Erwartet werden der deutsche Tenor Jonas Kaufmann, die US-amerikanische Sopranistin Sondra Radvanovsky und der italienische Dirigent Marco Armiliato (2.8.), der russische Pianist Mikhail Pletnev (3.8.) und die US-amerikanische Sopranistin Lisette Oropesa (4.8.). Ab 75 Euro.



Weitere Konzerte

Bei der Frühlings-Konzertreihe in Ca’n Tàpera stehen letzte Termine am 14. und 21.6. an (ab 15 Euro). Danach soll es dort Open-Air-Konzerte geben. Eine Fahrt zur Künstlerfinca Can Brut bei Cas Concos lohnt sich am 21., 22. oder 23.6.: Die Pianistin Milda Daunoraite gibt drei Konzerte (Karten: 50 Euro, inkl. Snack und Getränke in der Pause).



