Der Sommer kann kommen: Diese Konzerte und Festivals finden 2024 auf Mallorca statt

Der Sommer steht quasi vor der Tür und mit jeder Woche wird für Musikfans auf Mallorca klarer, auf welche Konzerte und Festivals sie sich in den heißen Monaten des Jahres freuen können. Und in diesem Jahr scheint das Angebot so groß wie lange nicht mehr. Im folgenden eine Übersicht über das, was im Sommer musikalisch ansteht.

Mai

Cranc Illa de Mallorca Festival

Den Auftakt macht in diesem Jahr quasi ein Newcomer. Das Festival Cranc holt seit Jahren im September internationale und nationale Künstler nach Menorca. Nun wagen die Organisatoren den Sprung auf die Insel. Vom 16. bis 18. Mai gibt es Konzerte an verschiedenen Orten in Palma. Nerds der mallorquinischen Musikszene können sich auf das Comeback der ab den 90er-Jahren erfolgreichen Rockband The Nash freuen. Ansonsten sind bislang unter anderem die Bands Mainline Magic Orchestra, Tiburona und Nita bestätigt.

Infos und Karten hier

Juni

Origen Fest

In den vergangenen Jahren hat sich das Origen Fest auf dem Veranstaltungsgelände in Son Fusteret zu einer der wichtigsten Party- und Konzertreihen im Bereich der elektronischen Musik gemausert. Auch für 2024 sind vier Termine geplant: Nach dem Auftakt am 9. Juni sind weitere Shows am 7. Juli sowie dem 4. und dem 31. August geplant.

Zum Auftakt gibt es eine Party von Blackworks, bei der unter anderem Dexphase, Hector Oaks und I Hate Models auflegen. Für den zweiten Termin im Juli sind derzeit die Auftritte von 999999999, Hugel und Gordo bestätigt. Am 4. August treten unter anderem Paco Osuna, der Berliner Kobosil und Jamie Jones auf. Für die vierte Party wurden bislang noch keine Künstler angekündigt.

Infos und Karten hier

Dream Island

Ebenfalls nach Son Fusteret zieht es an drei Terminen in diesem Sommer Fans der so genannten "música urbana". Das Dream Island Festival zieht vor allem junge Menschen an, nicht wenige von ihnen befinden sich auf Abschlussfahrt des Schuljahres.

Für die Termine am 12., 16. und 22. Juni sind in diesem Jahr bislang Reality-TV-Star und Sänger Omar Montes, der für seinen Stilmix bekannte Cano sowie Techno-DJ Michenlo angekündigt.

Infos und Karten hier

Mallorca Live Festival

Das größte Musikfestival der Insel geht vom 13. bis 15. Juni im ehemaligen Aquapark in Magaluf in seine siebte Ausgabe – und präsentiert sein bisher stärkstes Line-Up. Zu den Headlinern in diesem Jahr zählen die Pet Shop Boys, Blondie, Underworld und – frisch auf der ITB angekündigt – Michael Kiwanuka. Doch die wahren Perlen finden sich jenseits der auf dem Plakat in Großschrift abgedruckten Namen.

Freunde des gepflegten Punks dürfen sich unter anderem auf die Auftritte von Jeff Rosenstock, Sprints, Shame sowie – in einer eher elektronischen Variante – Sleaford Mods und La Élite freuen. Wer lieber spanischen Mainstream-Pop hört, bekommt unter anderem die sehr empfehlenswerten Aitana und den Mallorquiner Rels B zu sehen.

Rockfans ab Mitte 30 dürften die Auftritte von Love of Lesbian, Lori Meyers und Niña Polaca interessieren, während jene, die auf eher melodiöse Klänge stehen, sich von den Schotten Belle and Sebastian sowie von _Juno verzaubern lassen können. Wer auf der Bühne erleben möchte, wie spannend spanische Musik sein kann, sollte die Auftritte von Maria José Llergo und Rodrigo Cuevas nicht verpassen. Von den vertretenen Inselkünstlern sei Besuchern der Auftritt der Deutsch-Mallorquinerin Maria Hein ans Herz gelegt.

Elektro-Freunde dürfen sich unter anderem auf ein Live-Dj-Set von 2ManyDJs freuen sowie auf Künstler wie Omar Souleyman, John Talabot und die auf Mallorca lebende Künstlerin Lourdes Lourdes.

Infos und Karten hier

Juli

Es Jardí

Direkt im Anschluss an das Mallorca Live Festival folgt auf dem Gelände des ehemaligen Aquapark in Magaluf die Konzert- und Partyreihe Es Jardí. In diesem Jahr gibt es zwischen dem 11. Juli und dem 31. August jeweils donnerstags, freitags und samstags Shows. Zu den Stars gehören dabei der kolumbianische Sänger Carlos Vives, die spanischen Pop-Veteranen Amaral und La Oreja de Van Gogh sowie die Indie-Rockgruppe Viva Suecia.

Folgende Auftritte sind bislang bestätigt:

11. Juli: Children Of The 80's

12. Juli: Carlos Vives

13. Juli: Babasónicos

27. Juli: Rozalén

1. August: Bresh

9. August: Amaral

15. August: Viva Suecia

17. August: La Oreja de Van Gogh

30. August: Ana Mena

Infos und Karten hier

Sons de Nit

Die Konzertreihe mit der wohl außergewöhnlichsten Atmosphäre auf Mallorca heißt Sons de Nit. Das Konzept: Künstler an besonderen Orten wie Klostergärten in verschiedenen Dörfern der Insel auftreten lassen. Bislang hat die Konzertreihe nur zwei Künstler bekanntgegeben, aber die haben es in sich.

Am 9. und 10. Juli tritt die Popband Antònia Font, die erfolgreichste Band Mallorcas im Claustre in Pollença auf. Für den 22. Juli ist der weltweit bekannte New Yorker Songwriter Rufus Wainwright an gleicher Stelle angekündigt. Man sollte mit dem Kartenkauf nicht allzu lange warten.

Infos und Tickets hier

Reggaeton Beach Festival

Auch 2024 dürfte die Freude der Menschen in der spanischsprachigen Welt am karibischen Reggaeton nicht nachlassen. Ein zentraler Termin für Freunde des engagierten Powackelns ist in jedem Sommer das Reggaeton Beach Festival, das in diesem Jahr am 13. und 14. Juli in Can Picafort stattfindet, allerdings nicht, wie der Name suggeriert, am Strand.

Noch sind für die Mallorca-Shows des durch ganz Spanien tourenden Festivals nur zwei Künstler bestätigt: Saiko und Maria Becerra. Laut Website sollen aber noch im März weitere Namen bekanntgegeben werden.

Infos und Karten hier

Palma Concert Series

Die neuen Verantwortlichen für die Tourismuspolitik auf Mallorca setzen merklich auf Kulturevents, um Urlauber auf die Insel zu locken. Da passt die neu geschaffene Palma Concert Series perfekt ins Programm. Die vom Konzertveranstalter Trui und dem deutschsprachigen Inselradio ins Leben gerufene Reihe richtet sich explizit an Urlauber und ausländische Residenten. Von den vier für den Sommer geplanten Shows sind bislang drei angekündigt worden.

Den Auftakt auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret machen am 17. Juli die schottischen 80er-Jahre-Helden Simple Minds. Eine Woche später, am 23. Juli, kann man sich von James Blunt ins Ohr singen lassen, wie schön man ist. Am 30. Juli reaktivieren die Veranstalter den "walisischen Tiger" Tom Jones.

Infos und Tickets hier

Atlàntida Film Fest

Schon seit 2016 ist das Atlàntida Film Fest, das ursprünglich als Online-Festival begann, ein Fixpunkt in Palmas Kultursommer. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Filme, aber das Festival hat sich einen Namen damit gemacht, die Vorführungen mit Konzerten von aufstrebenden spanischen Künstlern zu begleiten. Für die diesjährige Ausgabe, die vom 20. bis 28. Juli stattfindet, sind bislang drei Künstler bekannt, diesmal allesamt aus Katalonien.

Alizzz hat sich einen Namen als Produzent des Musikers C. Tangana gemacht, mittlerweile hat er eine eigene, gut laufende Solokarriere. Julieta gehört zu den Ausrufezeichen des vergangenen Jahres und dürfte mit ihrem tanzbaren Pop auch 2024 an Popularität gewinnen. Alfred Garcia nahm 2017 an der Casting-Show Operación Triúnfo teil und macht sich seitdem einen Namen als Singer-Songwriter. Die Termine für die Auftritte stehen noch nicht fest.

Infos und Karten hier

Mobo Fest

Das wohl mallorquinischste Festival heißt Mobo Fest und findet in diesem Jahr vom 26. bis 28. Juli erneut in Porreres statt. Das von einer Gruppe Freunden vor einigen Jahren ins Leben gerufene Festival holt mittlerweile auch internationale Künstler in die Inselmitte. In diesem Jahr ist die mexikanische Legende Julieta Venegas Stargast beim Festival. Ebenfalls nicht verpassen sollte man die Show der jungen und hochtalentierten kanarischen Songwriterin Valeria Castro.

Ansonsten dominieren Inselkünstler. Antònia-Font-Gitarrist Joan Miquel Oliver tritt ebenso auf wie die Songwriterin Maria Jaume und die aufstrebende Maria Hein. Zwei Empfehlungen aus dem Kleingedruckten: Schauen Sie sich die Konzerte von Xisk und Na Kate an.

Infos und Karten hier