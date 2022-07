Mitten im Hochsommer können wir schon dem beliebten Stelldichein der Kunstszene von Palma de Mallorca entgegenfiebern: Am 28. Juli hat der Galeristenverband Art Palma Contemporani das Programm zur diesjährigen Kunstnacht Nit de l'Art vorgestellt, wobei weitere Details erst kurz vor dem Event bekanntgegeben werden sollen.

Die 26. Edition des Pflichttermins für Kulturbegeisterte erstreckt sich vom 15. bis 17. September, also wie üblich über drei Tage – wobei der Höhepunkt am Samstag von 18 bis 23 Uhr sein wird, wenn die beteiligten Galerien zum nächtlichen Ausstellungsrundgang bitten.

Fran Reus, der Präsident von Art Palma Contemporani, sprühte förmlich vor Elan, als er über die Highlights und Neuerungen sprach. So heißt Art Palma Contemporani die Galerie Baró als neues Mitglied willkommen. Sie wird eine Schau mit der mallorquinischen Künstlerin Amparo Sard zeigen.

Dazu ergänzen zwei weitere Galerien das Programm der elf Mitglieder des Verbands: Die frisch eröffnete Galería Fermay im Blanquerna-Viertel, die eine Ausstellung des Künstler-Duos Carla Arocha und Stéphane Schraenen präsentieren wird, sowie La Bibi mit einem Projekt von Grönlund-Nisunen.

Einzelausstellungen von renommierten Künstlerinnen

Ansonsten wird es wie gehabt eine sehenswerte Mischung aus lokaler, nationaler und internationaler zeitgenössischer Kunst geben. Besonders die Einzelprojekte von renommierten Künstlerinnen fallen diesmal auf: Die bereits eröffnete Ausstellung von Marina Abramović bei Horrach Moyà, Sandra Vásquez de la Horra bei Kewenig, Valerie Krause und Cristina de Miguel in der L21 Gallery oder Eva Lootz bei der Galeria Maior in Pollença.

Zu den balearischen Künstlern, die zum Start der neuen Galeriesaison zu sehen sind, gehören unter anderem Francesc Rosselló, Susy Gómez, Guillermo Rubí und Gori Mora. Es mangelt auch nicht an kuratierten Projekten, wie jedem von Hector Campbell für die Galerie Pelaires, das unter anderem Werke von Lydia Blakeley, Oli Epp, George Rouy, Natalia González Martín, Emma Fineman, Benjamin Spiers, Lewis Brander umfasst, oder an Projekten von international angesehenen Künstlern wie dem Amerikaner Sam Durant bei L21.

Auch ein Rahmenprogramm ist geboten

Die Galerie Aba Art Lab präsentiert die Künstlerin Mercedes Laguens sowie eine speziell für das Hotel Sant Francesc konzipierte Installation von Olmo Sard, während Xavier Fiol Santiago Villanueva eine Schau widmet. Pep Llabrés schließlich zeigt "Square", das erste Ausstellungsprojekt von David Magán, das sich auf das dreidimensionale Verständnis des skulpturalen Objekts konzentriert.

Im Anschluss an dessen Residenz präsentiert das CCA Andratx eine Einzelausstellung von Javier Arce. Mit dem Trio Adam Beris, Abel Jaramillo und Rafał Zajko geht die Galerie Fran Reus an den Start.

In Sachen Rahmenprogramm soll es diesmal unter anderem einen von Pau Waelder moderierten runden Tisch am 16. September im CaixaForum und geführte Besichtigungen durch Ausstellungen im Museu Fundación Juan March am 13. und 15. September geben.