Der Prozess gegen Megapark-Besitzer Bartolomé Cursach ist faktisch zu Ende – und man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Von den schon 2013 in der Folge einer Razzia gegen die Hells Angels und Rockerboss Frank Hanebuth eingeleiteten Ermittlungen, den vielen Zeugenaussagen und den Tausenden Seiten Gerichtsakten mit schwersten Beschuldigungen gegen den Unternehmer und anfangs 23 weitere Angeklagte, darunter 14 Polizisten, ist nichts mehr übrig. Alles verpufft.

Das über Jahre hinweg von Untersuchungsrichtern und Staatsanwälten vermutete korrupte Netzwerk zwischen dem Nachtclub-Unternehmer, der Ortspolizei und der Lokalpolitik konnte nicht nachgewiesen werden. Kann es wirklich sein, dass an all dem, worüber auch in dieser Zeitung über Jahre hinweg berichtet wurde, nichts dran war? Dass rund um die Großdiskotheken an der Playa de Palma und Magaluf, diesen wahren Gelddruckmaschinen, gar kein Sumpf ist?

Am Ende sind im Cursach-Prozess die Ankläger die Angeklagten

Die mittlerweile selbst angeklagten einst federführenden Ermittler – Untersuchungsrichter Manuel Penalva und Staatsanwaltschaft Miguel Ángel Subirán – wollten das nicht glauben und verstiegen sich in immer rabiatere, wohl illegale Ermittlungsmethoden. Ihre Beweisführung ist wie eine Seifenblase zerplatzt.

Kann es wirklich sein, dass da gar nichts dran war? In der Praxis ist gleichgültig, ob man es glaubt oder nicht. Das Gerichtsverfahren ist zu Ende, die Staatsanwaltschaft entschuldigt sich tränenreich, die Angeklagten können erleichtert aufatmen. Bartolomé Cursach und sein Vize, Bartolomé Sbert, so viel steht fest, werden nicht noch einmal belangt werden. Ihnen konnte nichts bewiesen werden.