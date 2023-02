So wie die Drogenbekämpfung nichts anderes bewirkt hat, als den Drogenhandel anzukurbeln, haben die Datenschutzgesetze unsere Daten offengelegt. Ich bekomme Anrufe von Firmen, die nicht nur meine Telefonnummer und Adresse kennen, sondern auch mein Alter, meine Größe, meine Vorlieben und Abneigungen. Jedes Mal, wenn ich bei einer Internetrecherche auf den Hinweis „Wir schätzen Ihre Privatsphäre“ stoße, weiß ich, dass sie verletzt wird, und zwar umso mehr, je mehr sie geschätzt wird, so wie soziale Ungleichheiten zunehmen, wenn Politiker beschließen, sie zu bekämpfen.

Seit Sarkozy 2008 den Kapitalismus aufgrund der Finanzkrise neu begründet hat, wächst der Reichtum der Reichen auf dem Rücken der Armen. Wenn Sie den Kundendienst Ihres Stromversorgers anrufen und hören, dass das Gespräch zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet wird, dann wissen Sie, dass man sich einen Dreck um Ihre Sicherheit schert.

Draußen ist es wärmer als drinnen

Die Null-Covid-Politik in China hat zu einem Covid für alle geführt, denn die Chinesen verhalten sich trotz des Anscheins nicht weniger widersprüchlich als die Europäer. Übrigens: Seit wir den Klimawandel bekämpfen wollen, steigt die Temperatur. Dies scheint der mildeste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen zu sein. In meiner Straße gehen jetzt gerade mitten im Januar zwei junge Leute in kurzen Ärmeln vorbei. Drinnen scheint es kälter zu sein als draußen. Ich kann es kaum glauben und gehe kurz vor die Tür: In der Tat, draußen ist es wärmer als drinnen.

Alles führt zum Gegenteil: das Leben zum Tod und Blindheit zur Hellsichtigkeit. Dieses Jahr habe ich die Vorfreude auf Weihnachten aufmerksam beobachtet, und es schien mir, dass die Freude ein wenig traurig war. Die Menschen auf den Märkten sahen sich die Preise für dieses und jenes an und schüttelten betrübt den Kopf. Die Zukunft versetzt uns zurück in die Vergangenheit.